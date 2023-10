Kitajska in svet – s pasom povezana na poti v prihodnost

V nadaljevanju preberite:

»Kitajski lahko gre dobro samo takrat, ko gre dobro tudi svetu. Ko gre dobro Kitajski, gre svetu še bolje,« je kitajski predsednik Xi Jinping včeraj dejal v govoru, s katerim je odprl mednarodni forum ob deseti obletnici pobude pasu in poti.

Xi Jinping je v govoru obljubil, da bo njegova vlada bolj na široko odprla vrata tujim družbam, kar Evropska unija že dolgo zahteva, in da bosta državam v razvoju namenjena »bolj kakovostna pas in pot«, podkrepljena z novimi 100 milijardami dolarjev, kolikor sta za novo fazo evrazijske, pa tudi širše globalne integracije, pripravili Kitajska razvojna banka in Izvozno-uvozna banka.