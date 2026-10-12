Kitajska je do zdaj spretno obvladovala naftno krizo, a stroški se kopičijo

Ko sta se 24. septembra Donald Trump in Xi Jinping srečala v Washingtonu, je Trump pozval, naj Kitajska poveča izvoz goriv in tako ublaži svetovno pomanjkanje dizelskega goriva. Kitajski odgovor je prišel teden pozneje: takojšnja in časovno neomejena zamrznitev vseh dovoljenj za izvoz goriva. Odločitev se zdi kot politična zaušnica. Vsekakor pa nakazuje, da je kitajski energetski sistem pod večjim pritiskom, kot priznavajo oblasti. Kitajska, nekoč največja odjemalka nafte iz Zaliva, se je do pred kratkim zelo spretno spopadala s krizo v Hormuški ožini. Med aprilom in junijem je za polovico zmanjšala uvoz surove nafte, na šest milijonov sodov na dan, s čimer je pomagala stabilizirati svetovne cene nafte, ne da bi doma povzročila recesijo. Kitajci, ki so leta zbirali zaloge nafte, so dobili ...