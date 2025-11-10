Kitajska je pripravljena, da stopi na čelo mednarodne podnebne zveze

V nadaljevanju preberite:

Nič ne bi moglo biti grozovitejša ilustracija tega – o čemer se bo prihodnjih enajst dni razpravljalo v brazilskem mestu Belemu – od tajfuna Kalmaegi, ki je na Filipinih pustil 188, v Vietnamu pa pet smrtnih žrtev, preden se je s hitrostjo 149 kilometrov na uro usmeril proti Kambodži in Laosu. Strokovnjaki pravijo, da je dejstvo, da je bil to že trinajsti tajfun, ki je s Tihega oceana prizadel Jugovzhodno Azijo, povezano s segrevanjem, proti kateremu se vse težje borimo.

V času, ko so se podnebni strokovnjaki zbirali v metropoli amazonskega območja, kot se imenuje Belem, so se Filipini pripravljali na še eno uničujočo nevihto. Vzhodni obali te države se je približeval tajfun Fung-wong, tako da je večina od skupno 450.000 ljudi, ki so jih evakuirali v pričakovanju tajfuna Kalmaegi, tudi ta konec tedna ostala v zakloniščih.