Na Kitajskem poleg poplav težave povzročajo pobegle kače

Na jugu Kitajske je silovito neurje v začetku tedna zahtevalo že več kot 30 življenj, več ljudi pogrešajo. Med tem pa težave v regiji Guangxi ne povzročata le dež in poplave, temveč tudi pobegle živali iz tamkajšnjih živalskih vrtov, saj je voda poškodovala zaščitne ograde.

Lokalni mediji v Hengzhouju poročajo o kraljevih podganjih kačah in kobrah med stotinami kač, ki plavajo v poplavnih vodah zaradi tajfuna Maysak. Na družbenih omrežjih je zaznati, da je pobegnilo 900 kač. Kot poroča Guardian, so državni mediji poročali, da so kačjo farmo v regiji Guangxi Zhuang po več dneh močnega deževja, ki ga je povzročil tajfun, prizadele poplave vode – bližnjim prebivalcem pa so izdali opozorila.

Dramatični videoposnetek, ki so ga delili državni mediji in prikazuje lokalne prebivalce, ki uporabljajo mreže za lovljenje kač, na njem je videti tudi kobro, ki pomoli glavo nad hudournikom blatne vode, je postal viralen.

»Na stotine kač je naenkrat pobegnilo. Videl sem jih pet ali šest,« je za Beijing News povedala oseba, ki je zaradi ugriza kače pristala v lokalni bolnišnici. Vaščan je povedal, da ga je v torek okoli 13. ure ugriznila kobra, medtem ko je čistil ruševine v pritličju svoje hiše.

Lokalni zdravnik, ki zdravi bolnike s piki kače, je povedal, da je odkar je tajfun prizadel regijo, zaradi ugrizov oz. pikov kač zdravil več vaščanov.

Do incidenta je prišlo sredi hudih poplav v Guangxiju, kjer sta v ponedeljek dva rezervoarja preplavila in prebila vodo, zaradi česar so vasi v več mestih obkrožene s poplavno vodo.

Število smrtnih žrtev zaradi uničujočih neurij v delih Kitajske se je zdaj povzpelo na skoraj 40, šestindvajset od skupno 39 smrti pa je povezanih s predrtjem jezu na jezeru Liulan, navaja STA.

Iz živalskega vrta v mestu Guigang je med ujmo pobegnilo najmanj sto živali, potem ko so poplavne vode poškodovale njihove ograde. Med pobeglimi so zebre, miniaturni prašički, štirje ježevci, več deset pavov in dva severnoameriška rakuna. Pristojni so javnost opozorili, da so nekatere živali verjetno prestrašene in zato potencialno agresivne. STA

Beijing News je poročal tudi o žrtvi zaradi ugriza kače, s čimer se je skliceval na potrditev lokalne bolnišnice in na priše. Bolnišnica ni želela dati komentarja in ni potrdila poročil državnih medijev, da je bolnik s pikom kače umrl, navaja Guardian.

Povečali zaloge protistrupov

Medijski konvergenčni center Hengzhou je v sredo izdal smernice za preprečevanje in zdravljenje ugrizov kač, v katerih je opozoril, da so zaradi naraščajočih poplavnih voda pobegnile strupene kače, sporočili so tudi, da so lokalne oblasti povečale zaloge protistrupov in odprle kanal za hitro zdravljenje bolnikov s piki kač v Ljudski bolnišnici Hengzhou, mestnem centru za zdravljenje pikov kač, kot odgovor na nedavne incidente.

V smernicah je navedeno, da bi kače lahko poiskale zavetje v domovih, na stopniščih, v vogalih stavb in ob rečnih bregovih, ter ljudi pozval, naj bodo previdni in se sami izogibajo stiku s kačami. Na kraj so med drugim poslali reševalce, za pomoč pri zdravljenju pa so napotili zdravstvene specialiste, na območjih so postavili tudi dodatne zdravstvene postaje.

Medtem pa je kitajski predsednik Xi Jinping je pozval k »vsesplošnim« reševalnim akcijam, saj poplave in drugi ekstremni vremenski pogoji še naprej prizadenejo regijo.

Najmanj 130.000 prebivalcev Guangxija so evakuirali, poplavne vode pa so povzročile obsežno škodo, med drugim na več kot 526.000 hektarjih kmetijskih površin. Do danes je sicer voda že upadla, vendar ulice in hiše na prizadetih območjih še vedno prekriva gosto blato. Iskalne in reševalne akcije se nadaljujejo, čiščenje prav tako, navaja STA.

Kitajska poleti doživlja pogoste naravne nesreče, pri čemer nekatere regije prizadene hudourniško deževje in poplave, druge pa se spopadajo z izjemno vročino. Čeprav so opažanja kač na poplavljenih območjih juga pogosta, so poročila o stotinah kač, ki so pobegnile iz komercialnih rejnih kmetij, redka, še navaja Guardian.