Kitajska kljub skrbem vztraja v tehnološkem šprintu

Na Kitajskem skoraj ni slišati niti najbolj oddaljene misli, da bi na svetu lahko obstajalo nekaj, kar bi lahko ogrozilo vladavino komunistične partije. Prav na to je opozoril minister državne varnosti Chen Yixin, ko je v najnovejši izdaji revije Kitajski kibernetski prostor objavil članek, v katerem opozarja na umetno inteligenco (UI) kot največjo nevarnost, ki grozi politični stabilnosti države. Odkar je UI začela spreminjati svet in številne segmente kitajskega gospodarstva, družbe in javnega življenja, se je prvič oglasil eden od visokih funkcionarjev, in to z jasnim opozorilom na šest problemov, ki ogrožajo državno in družbeno stabilnost. Seveda je Chen izrazil zaskrbljenost zaradi tujih sil, ki bi lahko povzročile propagandno vojno s Kitajsko, s tem ko bi objavljale lažne ...