Kitajska komunistična stranka pred generacijsko spremembo

Prihodnje leto bo največji redni dogodek na kitajskem političnem koledarju, petletni kongres komunistične stranke, potrdil, kdo bo državo vodil do leta 2032. O vrhovnem položaju Xi Jinpinga ni veliko dvoma. A na stotine visokih položajev pod njim je še vedno nezasedenih. Kdo jih bo zasedel, bodo odločili številni tajni sestanki v prihodnjih mesecih. Datum enega od njih je bil pravkar objavljen: na srečanju med 26. in 29. oktobrom se bo zbralo približno 370 voditeljev, ki v stranki sestavljajo centralni komite. Uradno bodo razpravljali o »popolni in strogi samoupravi stranke«, kar v osnovi pomeni poslušnost Xiju. Za zaprtimi vrati pa bodo razmišljali o generacijski spremembi v kitajski politiki. V kitajskih provincah se mlade zvezde že nestrpno prebijajo v ospredje. Nekateri se vzpenjajo ...