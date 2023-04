Kitajska mladina znova na podeželju

V nadaljevanju preberite:

Težko je reči, ali je to začetek konca ali konec začetka robotizacije kitajske družbe. Družba za razvoj videoiger NetDragon v pokrajini Fujian se je odločila, da bo na položaj glavne izvršne­ direktorice imenovala ... kako bi temu pravilno rekli? Umetno inteligenco.

Ime ji je Tang Yu. Včasih morajo zaposleni dobro pogledati, da bi se prepričali, ali govorijo z mlado žensko v poslovni obleki ali s humanoidnim robotom, ki se je zapisal v zgodovino kot prvi stroj z umetno inteligenco, ki mu je bilo zaupano vodenje družbe, vredne 10 milijard dolarjev.

Tang Yu govori umirjeno, odločitve sprejema razumno in se spoštljivo vede do zaposlenih. Njene prednosti v primerjavi s človeškim bitjem so nedosegljiva hitrost obdelave velike količine podatkov, pričakovati je, da bo poskrbela tudi za bistveno učinkovitejši sistem upravljanja tveganja.

Edini problem, o katerem razmišljajo človeški svetovalci Tang Yu, je, ali se bo odločila odpustiti mlade uslužbence in skrajšati čas usposabljanja, s tem ko jih bo večino zamenjala z roboti z umetno inteligenco. To bi se ji namreč uteg­nilo zdeti bolje za družbo.