Kitajska modrost ponuja ohladitev, a za kakšno ceno?

Evropejci se zavedajo, kaj jim o nevzdržnosti kitajskega presežka sporočajo iz Bruslja, a kaj, ko jim je vroče.

Vroče poletje je v odnose med Evropsko unijo in Kitajsko vneslo nov simbol: klimatsko napravo. Seveda ne gre za eno napravo, kajti iz kitajskih tovarn gre vsako leto v obtok okoli 150 milijonov enot, s čimer Kitajska zavzema 80 odstotkov svetovnega­ trga. Evropske države so bile pri hlajenju do zdaj v predprejšnjem stoletju. Samo 20 odstotkov evropskih družin ima vgrajeno klimatsko napravo. Evropejci so v visokih temperaturah zanemarili lastno zeleno agendo. Bo vroče poletje zmedlo Bruselj? Kitajski partijski mediji nagovarjajo evropske potrošnike. Tako zdaj Evropejci – potem ko je prvi vročinski val v Španiji, Franciji, Nemčiji in še nekaterih državah zahteval nekaj tisoč življenj – v pričakovanju novega vročinskega vala množično kupujejo kitajske klimatske naprave. Ob tem zanemarjajo ...