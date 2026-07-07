Kitajska modrost ponuja ohladitev, a za kakšno ceno?

Evropejci se zavedajo, kaj jim o nevzdržnosti kitajskega presežka sporočajo iz Bruslja, a kaj, ko jim je vroče.
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Prvi vročinski val je v Španiji, Franciji, Nemčiji in še nekaterih drugih državah zahteval nekaj tisoč življenj, zato Evropejci v pričakovanju novega množično kupujejo kitajske klimatske naprave. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
Vroče poletje je v odnose med Evropsko unijo in Kitajsko vneslo nov simbol: klimatsko napravo. Seveda ne gre za eno napravo, kajti iz kitajskih tovarn gre vsako leto v obtok okoli 150 milijonov enot, s čimer Kitajska zavzema 80 odstotkov svetovnega trga. Evropske države so bile pri hlajenju do zdaj v predprejšnjem stoletju. Samo 20 odstotkov evropskih družin ima vgrajeno klimatsko napravo.
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Tako zdaj Evropejci – potem ko je prvi vročinski val v Španiji, Franciji, Nemčiji in še nekaterih državah zahteval nekaj tisoč življenj – v pričakovanju novega vročinskega vala množično kupujejo kitajske klimatske naprave. Ob tem zanemarjajo ...
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