Kitajska na valovih slabih novic

V nadaljevanju preberite:

Prav negativna stopnja rasti prebivalstva, ki znaša –0,6 promila, najbolj skrbi kitajska analitike. Večina se strinja, da bo demografska kriza izzvala hude motnje v politični ekonomiji, obrambi in diplomaciji. Tudi z napovedmi, da bo Kitajska prehitela ZDA in prevzela položaj največje gospodarske sile na svetu, ne bo nič, pravijo analitiki. Za zdaj sicer ostaja najštevilnejša država na svetu, vendar je to le še stvar novega preštevanja, v katerem bo, kot je pričakovati, ta naslov prevzela Indija.

Ko je državna komisija za zdravstvo ob koncu minulega tedna objavila, da je v mesecu dni – od 8. decembra do 8. januarja – na Kitajskem za covidom-19 umrlo skoraj 60.000 ljudi, so k temu dodali pojasnilo, da je bila povprečna starost žrtev pandemije 80,3 leta in da je bilo 90 odstotkov preminulih starejših od 65 let. Večina jih je imela raka, srčne ali pljučne bolezni ali težave z ledvicami, je pojasnila komisija, ki ima status ministrstva. Kitajci so bili v dilemi, kako naj si tolmačijo ta pojasnila: kot olajšanje ali kot obtožbo? Je oblast preprosto dopustila, da ostareli prebivalci plačajo ceno za nenadno odprtje države in odpravo epidemioloških ukrepov? Ji lahko verjamejo, da se bo zdaj – s temi žrtvami na oltarju koronavirusa – vse obrnilo na bolje?