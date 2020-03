Kitajska: najhuje je mimo

Pandemija do junija?

Infografika Delo



Tajvanski zgled

Kitajska je poslala v Italijo tudi dve tovorni letali, od katerih je eno pripeljalo 1000 pljučnih ventilatorjev, dva milijona mask in 20.000 zaščitnih oblačil. Foto: Reuters

Danes je pripotovalo v Italijo sedem kitajskih zdravnikov, da bi z izkušnjami pomagali italijanskim kolegom v boju proti koronavirusu . To je bil znak dobre volje azijske sile pa tudi znak, da se je rešila iz najhujše krize. Iz države, v kateri se je vse začelo, zdaj veje optimizem.Na Kitajskem so danes našteli samo 18 novih primerov okužbe. Potem ko se je občutno zmanjšal pritisk na zdravstveni sistem, so zaprli 16 začasnih bolnišnic, ki so bile prilagojene ali na hitro zgrajene za zdravljenje bolnikov, obolelih za boleznijo covid-19. Azijska velesila je poslala v Italijo tudi dve tovorni letali, od katerih je eno pripeljalo 1000 pljučnih ventilatorjev, dva milijona mask in 20.000 zaščitnih oblačil. Drugo letalo je pripeljalo donacijo pokrajine Zhejiang, in sicer 4 milijone paketov zaščitne opreme (maske, očala in rokavice za enkratno uporabo), namenjene več kot 300.000 državljanom, ki so po poreklu iz tega dela Kitajske in zdaj živijo v Italiji. »Kitajski diaspori je zdaj težko in sorodniki v domovini jim morajo nuditi čim več podpore,« je dejal, podpredsednik povratnikov v Zhejiang, ki zgodovinsko velja za pokrajino, iz katere se je izselilo največ Kitajcev.Čeprav je italijanski zunanji ministerpojasnil, da »naši zdravniki ne potrebujejo nikogar, ki bi jih učil, kako naj opravljajo svoje delo«, je priznal, da jim bodo koristile izkušnje kitajskih strokovnjakov, ki so se prvi srečali z novim virusom.»Ko gre za viruse, ni meja,« je poudarilstrokovnjak za bolezni dihal v Zahodni kitajski bolnišnici v Sečuanu, ki je del ekipe, poslane v Italijo. »Namen našega prihoda je, da tukajšnjim kolegom posredujemo izkušnje v boju z epidemijo.« Hkrati bi se rado vodstvo v Pekingu tako zahvalilo Italiji za pomoč, ki jo je ta prejšnji mesec poslala v Wuhan. »Ne bomo pozabili, da je Italija Kitajski, ko nam je bilo najhuje, nudila dragoceno pomoč,« je dejal Liang Zongan. »Zdaj smo pripravljeni po svojih močeh pomagati italijanskemu narodu.«Prejšnji teden je najuglednejši kitajski strokovnjak za epidemiologijosodeloval na spletni konferenci z evropskim društvom za bolezni dihal. Kolegom je pojasnil, kako se je s koronavirusom bojevala Kitajska. Triinosemdesetletni strokovnjak, ki je pred 17 leti odkril sars, zdaj predvideva, da bo pandemija trajala do junija, če se bodo države, ki jih je bolezen najhuje prizadela, resno lotile ustavljanja virusa. »Če temu ne bodo namenile dovolj pozornosti in ne bodo dovolj odločno posredovale, bi lahko pandemija trajala še dlje,« je dejal Zhong, ki ostaja pri oceni, da bodo imeli na Kitajskem covid-19 pod nadzorom do konca aprila.Zgled v boju s pandemijo bi lahko bil tudi Tajvan. Čeprav 24-milijonski otok vsak dan obišče več kot 2000 Kitajcev in čeprav na Kitajskem živi več kot 800.000 Tajvancev, ki so v času tradicionalnega novega leta potovali domov in potencialno prenašali virus, so imeli na Tajvanu samo 49 primerov okužbe in eno smrtno žrtev.To je rezultat močnega zdravstvenega sistema pa tudi proaktivnega odnosa do epidemije. Čeprav zaradi pritiskov LR Kitajske Tajvan ni član Svetovne zdravstvene organizacije, je ta otok prvi uvedel nadzor nad vsemi potniki, ki so pripotovali iz Wuhana, takoj ko je to telo ZN 31. decembra lani iz Pekinga dobilo obvestilo, da se je pojavila do takrat neznana oblika pljučnice. Tajvan je že 12. januarja na Kitajsko poslal skupino zdravnikov, da bi ugotovili, za kaj gre, ti pa so takoj po vrnitvi domov zahtevali od bolnišnic, naj začnejo testirati bolnike s simptomi, nato pa vse, ki so pozitivni, izolirajo. Vse to se je dogajalo že veliko prej, preden se je na Tajvanu 21. januarja pojavil prvi primer okužbe.Dan pred tem je začel delovati center za nadzor epidemije, kar je omogočilo hitro sprejemanje odločitev in ukrepov: v minulih petih tednih so jih sprejeli najmanj 124. Državljani, ki so se jim poskusili izogniti, so morali plačati 10.000 dolarjev kazni. Kot je običajno v kriznih situacijah, so na Tajvanu prebivalce podrobno in strokovno obveščali o tem, kaj je koronavirus in kako najučinkoviteje preprečiti okužbo. Skorajda v vseh družinah sami merijo telesno temperaturo družinskih članov in o tem redno obveščajo šole, ki jih obiskujejo njihovi otroci. Sporočilo tajvanske oblasti je, da je za zdravje odgovoren vsak prebivalec. Ne samo država. Vsak prebivalec je lahko prepričan, da ga bodo v bolnišnicah testirali in, če bo treba, zdravili na državne stroške. Tajvan se je v času sarsa nekaj naučil: zaupanje je ključ do preprečitve epidemije. A ga je treba skrbno negovati.