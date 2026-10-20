Kitajska nima druge izbire, kot da še naprej izvaža

Rast kitajskega gospodarstva v tretjem četrtletju tega leta je bila 4,5-odstotna. To pomeni, da je bila višja kot v predhodnih treh mesecih, in napoveduje, da bi lahko Kitajska dosegla 4,5- do 5-odstotno rast, ki si jo je začrtala za letošnje leto. Toda za Kitajsko in njene partnerje po svetu je težava v tem, da velik del rasti sloni na izvozu. Naj si Kitajska še tako prizadeva, da bi to spremenila z natančnim usklajevanjem makroekonomske politike, je to še vedno kamen spotike v vseobsegajočih načrtih azijske sile, ki si jih je postavila do leta 2035. Državni statistični urad je objavil, da je druga največja gospodarska sila na svetu v prvih devetih mesecih bruto domači proizvod povečala za 4,6 odstotka, kar je vsekakor uspeh, če upoštevamo, da je bila ta stopnja rasti dosežena sredi ...