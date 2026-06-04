Kitajska podjetja, ki pomagajo Rusiji, naslednja tarča evropskih sankcij

Predstavniki zunanje politike Evropske unije poskušajo sankcionirati štiri kitajska podjetja, ki so obtožena podpiranja Rusije v vojni proti Ukrajini, poroča Politico. Podjetja bodo najverjetneje vključena v zadnji paket sankcij, ki jih bodo odobrili na srečanju zunanjih ministrov EU v Luksemburgu prihodnji teden.

Kitajska podjetja domnevno pomagajo ruski floti v senci tako, da jih zalagajo s kemikalijami za rusko vojsko in sestavnimi deli, ki jih porabljajo za izgradnjo dronov.

Poteza bo prilila olje na ogenj napetosti med Brusljem in Pekingom, potem ko je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen pretekli teden dejala, da more EU odločneje ukrepati za uravnoteženje trgovinskih odnosov s Kitajsko. Poudarila je, da sedanje stanje trgovinskih in investicijskih odnosov s Kitajsko ni trajnostno, obenem pa se gospodarski in varnostni interesi med Brusljem in Pekingom vedno bolj prepletajo.

V Pekingu so na odločitev evropske komisije dejali, da bodo tudi sami sprejeli odločne protiukrepe, da bodo obvarovali svoje interese, če bo EU uvedla dodatne trgovinske omejitve.

Nekatera kitajska podjetja obtožujejo, da podpirajo ruski vojni aparat. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič se bo v torek v Parizu srečal s kitajskim odposlancem za trgovino Lijem Chenggangom, kjer bodo gospodarski odnosi med Brusljem in Pekingom pod drobnogledom.

Evropska komisija ne bo komentirala naslednjega paketa sankcij

V dokumentu, ki ga povzema Politico, so navedene tudi sankcije proti petim podjetjem v Združenih arabskih emiratih, trem v Turčiji in enemu v Arzebadžanu, ki omogočajo rusko prevozništvo in energetski trg. Glede na dokument EU namerava sankcionirati tudi podružnice ruskega podjetja Lukoil kot tudi več deset posameznikov in podjetij, ki podpirajo moskovski vojni aparat.

Bruselj si s pripravo 21. paketa sankcij prizadeva povečati pritisk na Rusijo, namesto da bi se osredotočil na neposredna pogajanja z Moskvo. Upajo, da bodo lahko izkoristili uspehe Ukrajine na bojišču in Rusijo tako prisilili k resnim pogovorom, piše Politico.

Kitajski predstavnik za trgovino Li Chenggang se bo prihodnji teden srečal z evropskim komisarjem Marošem Šefčovičem. FOTO: Louiza Vradi/Reuters

Države EU sicer še razpravljajo o vsebini 21. paketa sankcij. Ena ključnih zamisli je ohranitev sedanje cenovne omejitve za nakup ruske nafte, ki bo potekla julija. Če omejitve ne bodo podaljšali, se bo cena samodejno zvišala zaradi višjih svetovnih cen energentov, kar pa bi Rusiji prineslo dodatne prihodke.

Nordijske in baltske države predlagajo strožje sankcije proti ruskim energetskim podjetjem, kot so Lukoil, Gazprom, Novatek in Rosneft. Poleg tega zagovarjajo popolno prekinitev pogodb z rusko jedrsko industrijo.

Evropska komisija je v izjavi za javnost sporočila, da podrobnosti prihodnjih sankcij ne bo komentirala, njen cilj pa bo še naprej izvajanje čim večjega gospodarskega pritiska na Rusijo, tudi z uveljavljanjem novih ukrepov, s katerimi se bodo borili proti izogibanju upoštevanja sankcij.