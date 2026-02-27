Kitajska podpora Iranu s figo v žepu

Azijska sila bo ostala opazovalka, dokler ne bodo neposredno ogroženi njeni strateški interesi.

Kitajska pozorno spremlja razmere v Iranu in nasprotuje grožnjam ali uporabi sile v mednarodnih odnosih, je v četrtek izjavila tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Mao Nang. Spomnila je tudi na dolgo tradicionalno prijateljstvo, ki povezuje Peking in Teheran, ter dala vedeti, da bo azijska sila tudi tokrat prevzela zgolj vlogo branilke previdnega vedenja, mirne rešitve in političnega dialoga. Mir in stabilnost bi močno koristila kitajski pobudi pasu in poti. Pogajanja o izstrelkih CM-302 potekajo že dve leti, bolj intenzivna so bila lani. Pri jedrskem programu je bilo kitajsko stališče dokaj dosledno. Vendar bo kitajski položaj v odnosih do Irana izrazito odvisen od tega, ali se bo ameriški predsednik Donald Trump odločil za vojaško posredovanje ožjega ali širšega obsega. Kitajski ...