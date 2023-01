Kitajska poziva WHO k pravični obravnavi glede covida

Kitajska je Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) danes pozvala, naj zavzame pravično stališče glede obravnave vala okužb z novim koronavirusom v tej državi, potem ko je WHO kritizirala zelo ozko opredelitev smrti zaradi covida-19, ki jo uporablja Peking, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Število primerov okužb na Kitajskem se je močno povečalo po odpravi politike ničelne tolerance do covida-19, direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan pa je v sredo dejal, da statistični podatki Pekinga o novem valu okužb ne odražajo realnosti. Kitajske oblasti so se danes odzvale na Ryanove izjave in vztrajajo, da Kitajska »ohranja tesno sodelovanje z WHO« ter da je »vedno delila relevantne informacije in podatke z mednarodno skupnostjo ter ohranja odprt in pregleden odnos«.

»Upamo, da bo WHO ohranila znanstveno, objektivno in pravično stališče ter si prizadevala za pozitivno vlogo pri globalnem odzivanju na izziv, ki ga predstavlja pandemija,« je na novinarski konferenci povedala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning.

Kljub skokovitemu porastu števila okužb je menda Kitajska od decembra potrdila le 23 smrtnih primerov zaradi covida-19. To je posledica sprememb meril za evidentiranje smrti zaradi covida-19. V skladu s spremembami se v uradni evidenci navajajo le še primeri, ko bolnik umre neposredno zaradi respiratorne odpovedi, ki jo je povzročil virus.