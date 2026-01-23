Kitajska preizkuša Južno Korejo v Rumenem morju

Shelan 1 in Shenlan 2 sta čudeža pomorskega inženirstva. Velikanske jeklene kletke segajo več deset metrov pod morsko gladino in so prostor za vzrejo več sto tisoč lososov; vse to pa poteka pod budnim očesom upravljavcev iz bližnjega plavajočega nadzornega objekta. Kitajska pravi, da so ti objekti ob njeni severovzhodni obali v Rumenem morju zgolj neškodljive ribogojnice. Toda strukture stojijo v vodah, do katerih ima pravico tudi Južna Koreja; državi sta se dogovorili, da jih bosta upravljali skupaj. Glede na zgodovino postopnega širjenja kitajskega vpliva v Južnokitajskem morju pa južnokorejski uradniki v vsem tem zaznavajo nekaj sumljivega.