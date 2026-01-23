  • Delo mediji d.o.o.
    Global logo   |   Svet

    Kitajska preizkuša Južno Korejo v Rumenem morju

    Ali je to začetek novega velikega pomorskega žarišča?
    Rumeno morje je vhod tako v Peking kot v Seul, zato je to morje za obe državi zelo pomembno. FOTO: Bei He Xinhua/AFP
    Rumeno morje je vhod tako v Peking kot v Seul, zato je to morje za obe državi zelo pomembno. FOTO: Bei He Xinhua/AFP
    The Economist
    23. 1. 2026 | 05:00
    Shelan 1 in Shenlan 2 sta čudeža pomorskega inženirstva. Velikanske jeklene kletke segajo več deset metrov pod morsko gladino in so prostor za vzrejo več sto tisoč lososov; vse to pa poteka pod budnim očesom upravljavcev iz bližnjega plavajočega nadzornega objekta. Kitajska pravi, da so ti objekti ob njeni severovzhodni obali v Rumenem morju zgolj neškodljive ribogojnice. Toda strukture stojijo v vodah, do katerih ima pravico tudi Južna Koreja; državi sta se dogovorili, da jih bosta upravljali skupaj. Glede na zgodovino postopnega širjenja kitajskega vpliva v Južnokitajskem morju pa južnokorejski uradniki v vsem tem zaznavajo nekaj sumljivega.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Bolniška odsotnost

    Konec privilegija javnih uslužbencev, konec izigravanja

    Po novem bo nadzor brez napovedi mogoč pri vseh zaposlenih. Preiskave morajo temeljiti na sumih zlorab.
    Mitja Felc 22. 1. 2026 | 05:00
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Francija z zavezniki v Sredozemlju prestregla naftni tanker iz Rusije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    22. 1. 2026 | 06:52
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Južna Koreja Kitajska južnokitajsko morje Xi Jinping geopolitika

    Magazin  |  Kulinarika
    Oprta kuhinja

    Recept dneva: Torta brownie tiramisu (VIDEO)

    Obožujete čokoladne rjavčke ali tiramisu? Potem je to sladica, ki jo preprosto morate narediti!
    Mateja Delakorda 23. 1. 2026 | 07:31
    Novice  |  Svet
    Iran

    Trump Iranu zagrozil z vojaško silo, flota že na poti

    Kot je dejal Trump, je ukrep sprejel za vsak slučaj, če bo treba ukrepati proti Teheranu zaradi zatiranja protestnikov.
    23. 1. 2026 | 07:15
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Aljaž Golčer: Oglušujoči zvok kultnih desetvaljnikov

    Nova sezona formule ena prihaja marca na Kanal A in Voyo, tekme bo komentiral Aljaž Golčer. V intervjuju nam je zaupal, kaj pripravljajo, kakšni so njegovi otroški spomini na prenose z dirkališč in zakaj so mu bili vedno pri srcu Finci.
    23. 1. 2026 | 07:00
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Danes v Abu Dabiju o Ukrajini, Kremelj: rešiti je treba ozemeljska vprašanja

    Tristranski pogovori bodo potekali po srečanju ruskega predsednika z ameriškim odposlancem Witkoffom in Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem.
    23. 1. 2026 | 06:52
    Šport  |  Košarka
    Mestni derbi v Los Angelesu

    Nora trojka Dončića ni zmedla tekmecev, čaka ga poseben večer (VIDEO)

    Košarkarji Los Angeles Lakers so izgubili mestni derbi s Clippers s 104:112, potem ko so v tretji četrtini zaostajali že za 26 točk. Dvojni dvojček Dončića.
    Nejc Grilc 23. 1. 2026 | 06:40
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
