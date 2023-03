Kitajska proruska nevtralnost

V nadaljevanju preberite:

Pred odhodom kitajskega partijskega in državnega voditelja Xi Jinpinga v Moskvo je iz Pekinga slišati enako glasne grožnje in obljube. Xi odhaja na obisk k Vladimirju Putinu v trenutku, ko je njegova agresija nad Ukrajino na razpotju med nevarno eskalacijo in iskanjem formule za ustavitev ubijanja in pustošenja. Katero od obeh poti bo izbral ruski predsednik, pa je močno odvisno od tega, kaj mu prinaša njegov kitajski prijatelj.

Za Kitajsko ta obisk morda ne pomeni isto kot za Rusijo. Kitajski mediji poudarjajo, da je tudi leta 2013, torej takoj za tem, ko je bil imenovan za predsednika republike, Xi najprej obiskal Moskvo. To počne tudi zdaj – neposredno po tem, ko so mu desetletni mandat podaljšali v nedogled – in s tem daje vedeti, da se glede kontinuitete kitajske zunanje politike ni nič spremenilo.