Kitajska se maščuje sosedama, vsem drugim grozi

V nadaljevanju preberite:

Ena od nalog, ki si jih je Komunistična partija Kitajske (KPK) dala v tem stoletju, je, da ne bo dovolila, da bi kdo kadarkoli kakorkoli žalil Kitajce. Tolmačenje, kaj velja za žalitev, je seveda v rokah kitajske vlade. Ta pa je ugotovila, da so omejevalni ukrepi, ki sta jih uvedli Južna Koreja in Japonska, da bi preprečili širjenje covida-19 iz Kitajske, predvsem diskriminacijski, in odločila se je, da se bo sosedama maščevala z ustavitvijo izdajanja kratkoročnih vizumov.