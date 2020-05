»Kitajska si želi uspavanega Joeja!«

Kitajcem je jasno, da je njihova država središče sveta. Vsaj letos. In vsaj v predvolilni kampanji v ZDA, katerih predsednik Donald Trump se je odločil vprašanje novega koronavirusa spremeniti v ključno temo prizadevanj, da bi si zagotovil še štiri leta bivanja v Beli hiši. S čim je na to odgovorila Kitajska? S povečanjem vojaškega proračuna.Odkar je Trump v četrtek izjavil, da je videl dokaze, na podlagi katerih je »zelo prepričan«, da virus sars-cov-2 izvira iz inštituta v Wuhanu, se je v njegovi predvolilni kampanji povečala stopnja agresivnosti do Kitajske, hkrati so se odprla številna druga področja, na katerih ...