Kitajci spoznavajo, kako je videti starost brez otrok

Postarala se je prva generacija ljudi, ki so se v minulih desetletjih odločili, da skladno z domoljubno dolžnostjo ne bodo imeli potomcev.

Kitajci svoje otroke ljubkovalno imenujejo »bao-bei«, kar dobesedno pomeni 'zaklad'. Vendar je na Kitajskem teh zakladov vsako leto manj. Tudi iz statistike za leto 2025 je razvidno, da se je kitajsko prebivalstvo znova zmanjšalo, in to za 3,39 milijona v primerjavi z letom prej. Državni urad za statistiko je v ponedeljek objavil skrb vzbujajoče številke. Lani je bilo rojenih 7,92 milijona otrok, kar je občutno manj od 9,54 milijona, kolikor je bilo rojenih leto prej. Na vsakih tisoč Kitajcev so našteli samo 5,63 novorojenčka, medtem ko jih je bilo leta 2024 še 6,77. Vse to občutno zmanjša uspeh druge statistike, po kateri je Kitajska lani dosegla petodstotno stopnjo rasti in, kar je še huje, daje vedeti, da ni bil uspešen nobeden od uvedenih ukrepov za povečanje natalitete. Edina ...