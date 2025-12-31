Kitajska vadi obleganje in zavzetje Tajvana

Manevri še ne pomenijo, da bo azijska sila prihodnje leto dejansko poskušala prevzeti nadzor nad otokom.

Kitajska je v torek nadaljevala vojaške vaje v vodah okoli Tajvana in izstrelila bojne rakete na cilje, postavljene severno in južno od otoka. Kitajska obalna straža je zagrozila, da bo ustavila vsako tovorno ladjo, ki bo proti Tajvanu prevažala orožje, izdelano v ZDA, vladni predstavniki pa so pojasnili, da so manevri opozorilo tajvanskim separatistom in tujim državljanom, ki kakorkoli podpirajo njihove sanje o uradni odcepitvi od LR Kitajske. Poveljstvo vzhodnega vojaškega območja Narodnoosvobodilne vojske (NOV) je objavilo izjavo, v kateri je pojasnilo, da bodo med vajami, ki so se začele v ponedeljek, simulirali napade na cilje v morju in izvajali operacije proti sovražnim podmornicam in letalom. NOV se je popolnoma prilagodila novemu načinu vojskovanja in je z brezpilotniki snemala ...