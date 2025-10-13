Kitajska Trumpu vrača z njegovim orožjem

V nadaljevanju preberite:

Kitajska je dojela, da so carine za ameriškega predsednika orožje, zato jih je vzela iz Trumpovih rok in jih obrnila v nasprotno smer – proti Ameriki. Tako je odgovorila na grožnje ameriškega predsednika z dodatnimi stoodstotnimi carinami in zdaj je jasno, da azijska sila ne namerava poklekniti pod pritiski. Regulacija izvoza redkozemeljskih kovin in permanentnih magnetov je povsem zakonita, je izjavil tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino, ZDA pa imajo – tako kot vedno – dvojna merila.