    PREMIUM   D+   |   Svet

    Kitajska Trumpu vrača z njegovim orožjem

    Zaostritev med kitajskim in ameriškim predsednikom, Xi Jinpingom in Donaldom Trumpom, ne bo brez posledic.
    Predsednik Xi je odločen Trumpu pokazati, da Kitajska zmaguje tudi v tej vojni, čeprav se ob tem sooča s hudimi žrtvami. FOTO: Kevin Lamarque /Reuters
    Predsednik Xi je odločen Trumpu pokazati, da Kitajska zmaguje tudi v tej vojni, čeprav se ob tem sooča s hudimi žrtvami. FOTO: Kevin Lamarque /Reuters
    Zorana Baković
    13. 10. 2025 | 05:00
    8:49
    Kitajska je dojela, da so carine za ameriškega predsednika orožje, zato jih je vzela iz Trumpovih rok in jih obrnila v nasprotno smer – proti Ameriki.  Tako je odgovorila na grožnje ameriškega predsednika z dodatnimi stoodstotnimi carinami in zdaj je jasno, da azijska sila ne namerava poklekniti pod pritiski. Regulacija izvoza redkozemeljskih kovin in permanentnih magnetov je povsem zakonita, je izjavil tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino, ZDA pa imajo – tako kot vedno – dvojna merila.

    Sorodni članki

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Carinska vojna

    Trgovinska politika EU pred težko usmeritvijo v Azijo, kakšna bo vloga Slovenije

    Kitajska in Indija se usmerjata na druge trge, iz Bruslja ni konkretnih usmeritev. Slovenija ima lahko pomembno vlogo. Danes pri nas kitajski zunanji minister.
    Karel Lipnik 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Carinska vojna

    Ameriško prizivno sodišče: Carine so nezakonite

    Republikanski prvak v spopadu mnenj o predsedniških pristojnostih upa na vrhovno sodišče s konservativno večino.
    Barbara Kramžar 30. 8. 2025 | 05:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Trgovina

    Bruselj ne prizna trgovinskega poraza s Trumpom

    EU si je zagotovila, da tudi za avtomobile in farmacijo carine ne bodo višje od 15 odstotkov.
    Peter Žerjavič 21. 8. 2025 | 18:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Carinska vojna

    Trump podaljšal trgovinsko premirje s Kitajsko za dodatnih 90 dni

    Ameriški predsednik je odločitev sprejel tik pred zdajci. Brez odloga bi azijski velesili za nekatere izdelke grozil dvig carin na 80 in več odstotkov.
    Barbara Kramžar 12. 8. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
