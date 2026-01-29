Kitajska usmrtila člane burmanske tolpe zaradi spletnih prevar

Na Kitajskem so danes usmrtili enajst ljudi, povezanih z burmansko kriminalno združbo, ki je bila vpletena v delovanje centrov za spletne prevare. Usmrčeni so bili pomembni člani združbe, dejavni v telekomunikacijskem sektorju, so poročali kitajski mediji.

Obtožene je sodišče v Wenzhouu septembra lani obsodilo za kazniva dejanja, vključno z naklepnim umorom, nezakonitim pridržanjem, goljufijami in upravljanjem igralnic.

Med usmrčenimi so bili člani »družinske kriminalne združbe Ming«, katerih dejavnosti so prispevale k smrti 14 kitajskih državljanov in poškodbam številnih drugih ljudi, je še poročala agencija Xinhua.

V okviru septembrske sodbe je bilo pet drugih obsojenih na smrt. Še 23 ljudi pa je bilo obsojenih na kazen od pet let zapora do dosmrtne ječe.

Centri za spletne prevare, kjer uporabnike interneta vabijo v lažne romantične zveze ali naložbe v kriptovalute, cvetijo po vsej jugovzhodni Aziji, poleg Burme tudi v Kambodži in Laosu.

Kriminalne skupine, povezane s temi centri, so se sprva osredotočile večinoma na kitajsko govoreče državljane, nato pa so razširile svoje dejavnosti v več drugih jezikov, da bi oškodovale žrtve po vsem svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Peking je v zadnjih letih okrepil sodelovanje z regionalnimi vladami pri zatiranju kriminalnih skupin, na tisoče ljudi pa so repatriirali na Kitajsko, da bi jim sodili.