  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Kitajska usmrtila člane burmanske tolpe zaradi spletnih prevar

    Usmrtitve je izvedlo sodišče v mestu Wenzhou v vzhodnokitajski provinci Zhejiang, po odobritvi vrhovnega sodišča v Pekingu.
    Drugih 23 pripadnikov je bilo obsojenih na kazen od pet let zapora do dosmrtne ječe. FOTO: Lam Yik/Reuters
    Galerija
    Drugih 23 pripadnikov je bilo obsojenih na kazen od pet let zapora do dosmrtne ječe. FOTO: Lam Yik/Reuters
    STA
    29. 1. 2026 | 10:48
    29. 1. 2026 | 11:18
    1:57
    A+A-

    Na Kitajskem so danes usmrtili enajst ljudi, povezanih z burmansko kriminalno združbo, ki je bila vpletena v delovanje centrov za spletne prevare. Usmrčeni so bili pomembni člani združbe, dejavni v telekomunikacijskem sektorju, so poročali kitajski mediji.

    Obtožene je sodišče v Wenzhouu septembra lani obsodilo za kazniva dejanja, vključno z naklepnim umorom, nezakonitim pridržanjem, goljufijami in upravljanjem igralnic.

    image_alt
    Veliki spopad za vroči sever se šele začenja

    Med usmrčenimi so bili člani »družinske kriminalne združbe Ming«, katerih dejavnosti so prispevale k smrti 14 kitajskih državljanov in poškodbam številnih drugih ljudi, je še poročala agencija Xinhua.

    V okviru septembrske sodbe je bilo pet drugih obsojenih na smrt. Še 23 ljudi pa je bilo obsojenih na kazen od pet let zapora do dosmrtne ječe.

    Centri za spletne prevare, kjer uporabnike interneta vabijo v lažne romantične zveze ali naložbe v kriptovalute, cvetijo po vsej jugovzhodni Aziji, poleg Burme tudi v Kambodži in Laosu.

    image_alt
    Denar za hrano porabimo v desetih dneh. Preostalih dvajset stradamo

    Kriminalne skupine, povezane s temi centri, so se sprva osredotočile večinoma na kitajsko govoreče državljane, nato pa so razširile svoje dejavnosti v več drugih jezikov, da bi oškodovale žrtve po vsem svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Peking je v zadnjih letih okrepil sodelovanje z regionalnimi vladami pri zatiranju kriminalnih skupin, na tisoče ljudi pa so repatriirali na Kitajsko, da bi jim sodili.

    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Meje verske svobode

    Katoliški cerkvi bi zaprli vrata politike, vlada zavita v molk

    Ker je Katoliška cerkev sestavni del tuje države, bi jo predlagatelji zakonskih sprememb radi izločili iz slovenske politike.
    Novica Mihajlović 28. 1. 2026 | 16:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar je dogovorjen Janšev projekt

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš razpravljata o padanju parametrov civilizacije in odkrivata Logarjev pravi obraz.
    28. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Film Melania

    Dokumentarec o Melanii ne zanima nikogar

    Dokumentarec o ameriški prvi dami slovenskih korenin, ki v petek prihaja tudi v naše kinematografe, pred premiero ne vzbuja posebnega zanimanja.
    Agata Rakovec Kurent 28. 1. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Več iz teme

    KitajskaZDAprevarakriminalna združbagoljufijakriminalusmrtitev

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Zdravje otrok

    Več tisoč otrok v Sloveniji nima pediatra, zagovornik z zakonskimi predlogi

    Po podatkih ZZZS iz konca avgusta 2025 je brez osebnega zdravnika v Sloveniji 16.561 otrok.
    29. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Lokalno  |  Gorenjska
    Razsvetljava

    Zakaj v Kranju še vedno gorijo praznične luči?

    Vzrok ni naključje ali zamuda, temveč zavestna odločitev mesta. Do kdaj bo v Kranju odprto drsališče?
    29. 1. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gorska reševalna zveza Slovenije

    Lani rekordno število umrlih v slovenskih gorah

    Gorska reševalna zveza Slovenije opozarja, da so snežne razmere v visokogorju trenutno zelo zahtevne in nevarne.
    29. 1. 2026 | 11:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Svetovalnica: Ali lahko redar kaznuje parkiranje na skupni zelenici pred blokom?

    Pravnica odgovarja na vprašanje bralke o parkiranju na zelenici, soglasjih etažnih lastnikov, ureditvi parkirišč in morebitnih globah redarstva.
    Tanja Bohl 29. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posledice

    Kitajska usmrtila člane burmanske tolpe zaradi spletnih prevar

    Usmrtitve je izvedlo sodišče v mestu Wenzhou v vzhodnokitajski provinci Zhejiang, po odobritvi vrhovnega sodišča v Pekingu.
    29. 1. 2026 | 10:48
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gorska reševalna zveza Slovenije

    Lani rekordno število umrlih v slovenskih gorah

    Gorska reševalna zveza Slovenije opozarja, da so snežne razmere v visokogorju trenutno zelo zahtevne in nevarne.
    29. 1. 2026 | 11:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Svetovalnica: Ali lahko redar kaznuje parkiranje na skupni zelenici pred blokom?

    Pravnica odgovarja na vprašanje bralke o parkiranju na zelenici, soglasjih etažnih lastnikov, ureditvi parkirišč in morebitnih globah redarstva.
    Tanja Bohl 29. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posledice

    Kitajska usmrtila člane burmanske tolpe zaradi spletnih prevar

    Usmrtitve je izvedlo sodišče v mestu Wenzhou v vzhodnokitajski provinci Zhejiang, po odobritvi vrhovnega sodišča v Pekingu.
    29. 1. 2026 | 10:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo