Kitajska v boju z nizko rodnostjo draži kontracepcijo

Z novim letom je na Kitajskem začel veljati nov ukrep, ki naj bi spodbudil rodnost še ene države, ki se je znašla v demografski zimi. Od prvega januarja 2026 morajo Kitajci plačati 13-odstotni davek na kontracepcijo.

Kitajsko demografijo je bolj kot druge države prizadela politika enega otroka, uvedena leta 1979 in preklicana leta 2015. Poleg nizke rodnosti je ukrep za sabo prinesel tudi več rojenih fantov kot deklet, saj so bili fantje bolj zaželeni.

Politika enega otroka se je dolgoročno izkazala za še preveč učinkovito. Kitajsko prebivalstvo se krči zadnja tri leta. Posamezne kitajske province eksperimentirajo z drugimi ukrepi za spodbujanje rojevanja. Med njimi so popust pri umetni oploditvi in olajšave za večje družine.

Lansko leto je kitajska vlada prvič podarila subvencijo v višini 3600 jenov, okoli 440 evrov, za vsakega otroka pod tretjim letom. V prihodnosti pa načrtuje vključiti vse stroške rojevanja pod splošno zdravstveno zavarovanje, poroča The Guardian.

Rahel dvig cene kontracepcije v praksi ne bi smel močno vplivati na odločanje o rojstvu otrok, a vseeno posreduje sporočilo, da se od državljanov pričakuje, da imajo družino. Tudi z novimi olajšavami za nosečnice je Kitajska še vedno ena najdražjih držav za vzgojo otrok. Poleg rednih stroškov predstavlja plačilo šolskih stroškov v akademsko izjemno tekmovalnem okolju znaten del družinskega proračuna.