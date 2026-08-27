Kitajska v Trumpovem pritisku na Iran vidi napad nase

Kitajska si želi vrhunskega srečanja med predsednikoma Xi Jinpingom in Donaldom Trumpom, ki je napovedano za konec septembra, a je hkrati pripravljena na nadaljnje slabšanje odnosov, zaradi katerih bi se lahko dialog sprevrgel v še eno nevarno tišino. Do srečanja med predsednikoma Kitajske in ZDA je še slab mesec dni. Kar zadeva priprave na odhod Xi Jinpinga v Belo hišo, se zdi, da potekajo v nasprotni smeri od tiste, ki bi zagotavljala uspešen obisk. Videti je, da si želi Donald Trump preizkusiti vzdržljivost Kitajske. Čeprav se za zdaj izogiba neposrednemu sporu z azijsko velikanko, vse bolj zožuje prostor, ki je nujen za normalno oskrbo z energijo in nemoten dostop do zunanjih trgov. Zdi se, da preverja, koliko je za Xi Jinpinga pomembno, da bo 24. septembra odpotoval v Washington, kot ...