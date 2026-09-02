Kitajska v vojni proti govoricam o vzrokih za cunami

V himalajski katastrofi ob meji med Nepalom in Kitajsko je uradno več kot tisoč smrtnih žrtev, možnosti, da je kdo od več kot 4500 pogrešanih preživel, so vsako uro manjše. Reševalne ekipe obeh držav dan in noč iščejo morebitne preživele pod debelimi plastmi blata in kamenja. Nezaupanje vzbuja stroga cenzura na kitajski strani, ko gre za poročanje o tragediji, v kateri je bilo med žrtvami tudi več kitajskih delavcev in inženirjev, zaposlenih na različnih projektih v Nepalu. Tako kot se dogaja vedno, kadar javnost nima popolnega vpogleda v potek takšnih dogodkov, se zdaj med Kitajci pojavljajo teorije zarote, na družbenih omrežjih pa se širijo govorice o menda »točnem« številu žrtev in »pravem vzroku za tragedijo«. Na Kitajskem so zaradi tega kaznovali več deset posameznikov, v vseh ...