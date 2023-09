Kitajska vlada kot v romanu Agathe Christie

V nadaljevanju preberite:

»Preurejanje kabineta predsednika Xi Jinpinga spominja na roman Agathe Christie In potem ni bilo nikogar več. Najprej je izginil zunanji minister Qin Gang, potem poveljnik raketnih sil, zdaj pa že dva tedna v javnosti ni obrambnega ministra Li Shangfuja.« S temi besedami je ameriški veleposlanik na Japonskem Rham Emanuel komentiral ugibanja o nenavadni odsotnosti generala Lija.

Obrambni minister je bil namreč najprej povsod. V Singapurju se je udeležil varnostne konference, v Pekingu je sprejel Henryja Kissingerja in imel govor na kitajsko-afriškem forumu o miru in varnosti. Slednje se je dogajalo 29. avgusta. Od takrat ministra, ki se je vedno pojavljal v generalski uniformi, se ponašal z držo vojaka in deloval kot vdani služabnik naroda, ni nikjer več. Nihče ni pojasnil, zakaj ga ni. Prav tako ni znano, kdo bo naslednji nenadoma izginil.