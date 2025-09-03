  • Delo d.o.o.
    Svet

    Vojaška parada kot opomin na mir in boj proti fašizmu

    Že pred slavnostno obletnico se je veliko govorilo tako o ekonomiji in gospodarskem sodelovanju kot o miru.
    Na osrednji slovesnosti ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne je Kitajska izvedla največjo vojaško parado v svoji zgodovini. FOTO: Greg Baker/AFP
    Galerija
    Na osrednji slovesnosti ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne je Kitajska izvedla največjo vojaško parado v svoji zgodovini. FOTO: Greg Baker/AFP
    Anja Intihar
    3. 9. 2025 | 09:14
    3. 9. 2025 | 10:23
    7:12
    A+A-

    Tanki so na ulice zapeljali že okrog polnoči po kitajskem času. Ni naključje, da je velika vojaška parada, s katero so na Kitajskem zaznamovali 80. obletnico konca druge svetovne vojne, potekala 3. septembra.

    Kitajska na ta dan namreč praznuje formalno predajo Japonske zavezniškim silam. Vsak korak, ki so ga na rdeči preprogi naredili svetovni voditelji, kronane glave in drugi, je bil do potankosti načrtovan.

    V kitajski vojski je zaposlenih približno dva milijona ljudi. FOTO: Tingshu Wang/Reuters
    V kitajski vojski je zaposlenih približno dva milijona ljudi. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

    Ulice Pekinga so bile sredi noči tako rekoč prazne, saj so bile številne ceste po prestolnici zaprte oziroma zabarikadirane, prav tako posamezne postaje podzemne železnice. Na vsakih nekaj sto metrov so stali policisti in oboroženi vojaki. Koreografijo za veliki Dan zmage, kot so na Kitajskem poimenovali prireditev, so vojaki in drugi »nastopajoči« menda vadili več mesecev. Eden od predstavnikov organizatorja je ocenil, da se je parade udeležilo približno 12.000 predstavnikov vojske. V živo si jo je menda ogledalo okrog 50.000 državljanov. 

    Na stavbah okrog trga Tiananmen, kjer je potekala slovesnost, so plapolale kitajske zastave; menda jih je bilo kar 200.000.

    Na stotine ljudi je že zgodaj zjutraj korakalo proti prizorišču. Številni so si vojaško parado – ne le prikaza Kitajske kot vojaške velesile, pač pa tudi svojevrstne diplomatske in geopolitične zmage za predsednika Xi Jinpinga – ogledali ob cestah, ki vodijo proti enemu največjih trgov na svetu.

    Na stavbah okrog trga Tiananmen, na katerem je potekala slovesnost, so plapolale kitajske zastave; menda jih je bilo kar 200.000. FOTO: Go Nakamura/Reuters
    Na stavbah okrog trga Tiananmen, na katerem je potekala slovesnost, so plapolale kitajske zastave; menda jih je bilo kar 200.000. FOTO: Go Nakamura/Reuters

    Šolarji in študenti, katerih šole stojijo v bližini Tiananmena, so imeli zaradi poostrenih varnostnih razmer prosti dan. Pregledi, skozi katere so morali novinarji in drugi udeleženci slovesnosti, so bili izjemno strogi. Na prizorišče ni bilo dovoljeno prinesti tako rekoč ničesar, razen delovne opreme.

    Novinarji, akreditirani za ogled parade, so dan prej dobili obvestilo, naj v primeru neudeležbe ostanejo v notranjosti svojih stanovanj in zaprejo okna, ki gledajo na cesto, ter zagrnejo zavese. Kdo bi lahko pomislil na pravo paranojo, a Kitajci pač ničesar ne prepustijo naključju.

    Ena od vojakinj je pred parado dejala, da je neznansko ponosna na svojo prvo udeležbo, medtem ko je vojak dejal, da ne predstavlja na paradi le sebe, pač pa tudi preostale borce za mir po vsem svetu. Spomin na preteklost, na veliko zmago in hkrati opomin za sedanjost in prihodnost, je bilo slišati od udeležencev parade. Po nekaterih podatkih se je parade udeležilo 45 ešalonov. Ena formacija je bila še posebej simbolična; predstavljala je preteklosti in sedanjost – enote, naslednice vojakov, ki so se borili proti japonskemu fašizmu, in moderne kitajske oborožene sile.

    Nove interkontinentalne balistične rakete modela DF-61 FOTO: Tingshu Wang/Reuters
    Nove interkontinentalne balistične rakete modela DF-61 FOTO: Tingshu Wang/Reuters

    Xi Jinpingu je bila udeležba visokih političnih gostov lahko v ponos – prvič po letu 1959 se je slovesnosti ob obletnici konca druge svetovne vojne udeležil severnokorejski voditelj. V Peking je prišlo 26 tujih delegacij.

    Ob Kim Džong Unu, ki je Kitajsko nazadnje obiskal leta 2019, so si parado v živo ogledali tudi ruski predsednik Vladimir Putin, beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, srbski predsednik Aleksandar Vučić in slovaški premier Robert Fico, tradicionalni zavezniki Kitajske. Prisotnih je bilo več deset državnih voditeljev in visokih predstavnikov iz Azije, Afrike, Bližnjega vzhoda in nekaterih delov Evrope ter Latinske Amerike, med drugimi voditelji ali predstavniki iz Irana, Vietnama, Pakistana, Malezije, Kambodže, Mongolije, Republike Kongo, Zimbabveja in Kube. 

    Putin, Lukašenko in Kim so na prizorišče prišli v spremstvu gostitelja v prvi vrsti – pred slovesno parado so se Xi, Putin in Kim sploh prvič srečali v tej postavi – in se rokovali z veterani druge svetovne vojne. Živih jih je le še peščica.

    Nekateri izmed povabljenih vplivnih voditeljev so se sicer še pred parado udeležili srečanja Sveta voditeljev držav Šanghajske organizacije za sodelovanje, ki je potekalo od 31. avgusta do 1. septembra v Tianjinu. Na vprašanje, ali se je slovesnosti ob okrogli obletnici v Pekingu morda udeležil tudi kdo s slovenskega ministrstva za zunanje in evropske zadeve, na ministrstvu še niso odgovorili. Slovenskih predstavnikov sicer na prizorišču ni bilo videti.

    Kitajski predsednik Xi Jinping, ruski predsednik Vladimir Putin in vodja Severne Koreje Kim Džong Un. FOTO: Jade Gao/AFP
    Kitajski predsednik Xi Jinping, ruski predsednik Vladimir Putin in vodja Severne Koreje Kim Džong Un. FOTO: Jade Gao/AFP

    Mir in boj proti fašizmu

    Že pred slavnostno obletnico se je veliko govorilo tako o ekonomiji in gospodarskem sodelovanju kot tudi o miru in boju proti antifašizmu – na enem od panelov, ki je potekal dan pred slovesnostjo, je med drugim spregovoril sin vojnega ujetnika, ki je pripovedoval, kako so očeta med japonsko okupacijo ujeli in nato napačno razglasili za mrtvega ter družini domov poslali celo »njegov« pepel.

    Travme in bolečine, ki so jih doživljali civilisti in vojaki med drugo svetovno vojno, so bile velike, a je kljub visokoletečim besedam in pozivom k »nikoli več« danes v svetu – cinično, bi kdo dodal – ravno vojaška parada pokazatelj moči in vpliva na geopolitičnem področju. A dejstvo je, da je bilo na Kitajskem med 14-letno japonsko invazijo ogromno žrtev in je država upravičeno ponosna na zmago, ki so jo dosegli leta 1945.

    Kitajci so 3. septembra svetu predstavili najsodobnejšo vojaško tehniko, od protiraketnih sistemov in laserskega orožja do tankov, ogromnih podvodnih dronov in najnovejših letal. Predsednik Xi je v svojem nagovoru poudaril, da je bila njegova država že v preteklosti neustavljiva in da je tudi danes ne bo nihče ustrahoval: »Človečnost se dvigne in pade skupaj,« je še dejal kitajski predsednik.

    Parade se ni udeležil Donald Trump, a je ameriški predsednik kljub temu v svojem slogu komentiral tamkajšnje dogajanje. »Upam, da bo parada uspela in da boste vsi uživali. V mojem imenu pozdravite Putina in Kim Džong Una, medtem ko kujete zaroto proti ZDA,« je zapisal na družbenem omrežju truth social. V času parade namreč ZDA pod Trumpovim vodstvom izgubljajo naziv zanesljivega in močnega zaveznika – ta naziv bi lahko kaj kmalu prevzela prav Kitajska.

    Po poročanju kitajskih medijev so imeli gostje med pogostitvijo na voljo piščančjo juho z mesom školjk in lilijami, pečene jagnječje kotlete, ocvrtega jastoga z ikrami in beljakom, pečenega lososa z gorčično omako, za sladico grahov in mangov kolač ter dve vrsti rdečega in belega vina iz kitajske province Hebei.

