Kitajska z novo borzo obrača svojo finančno smer?

​Veliki preobrat

Xi Jinping je napovedal odprtje nove borze v Pekingu.

Včeraj je bila ­registrirana.

​Začetni kapital znaša 130 milijonov evrov.



Spremenjeni fokus

Ko je kitajski predsednikv četrtek napovedal odprtje nove borze v Pekingu, je to na azijskem finančnem trgu odjeknilo kot strela z jasnega. Številnim analitikom se je zdelo, da je to v nasprotju s sedanjim trendom dušenja velikih podjetij iz tehnološkega sektorja in opominjanjem družbe na socialne vrednote, ki se jim je Kitajska v prejšnjem obdobju odrekla.Pekinžani so bili malce osupli, saj se je o odprtju trga vrednostnih papirjev v glavnem mestu govorilo desetletja, razlog, da partijsko vodstvo tega do zdaj ni odobrilo, je bila bojazen, da bo iz tega nastala svojevrstna delničarska igralnica, in to v srcu države.Tudi obe obstoječi borzi – v Šanghaju in Shenzhenu – sta bili žrtvi spekulativnih naložb, kar je bilo v resnici prej podobno igram na srečo, pogosto celo z državnim denarjem, tako da je možnost, da bodo v glavnem mestu odprli nov finančni trg, zbujala strah pred razrastom korupcije.Včeraj so kitajski mediji objavili, da je registracija pekinške borze končana in da bo ta začela delovati z začetnim kapitalom 130 milijonov evrov, katerega edini delničar je Nacionalna družba za izmenjavo in kotacijo delnic, ki je bila leta 2012 ustanovljena kot prvi korak k širjenju kitajskega kapitalskega trga.Nova borza je pravzaprav naslednja stopnica v reformi finančnega trga, ki izhaja iz dejstva, da je do zdaj največji del kapitala, vloženega v borzno trgovino, končal v rokah največjih tehnoloških družb. Pekinška borza bo obrnjena k malim in srednje velikim družbam, zlasti tistim, ki se ponašajo z visoko stopnjo inovativnosti in v dokapitalizaciji do zdaj niso mogle tekmovati z velikani.»Zlasti tuji vlagatelji morajo sprevideti, da se dogaja velika in globoka sprememba v filozofskem razmišljanju o gospodarski politiki, namreč o tem, kaj je zdaj za kitajsko gospodarstvo bolj in kaj manj pomembno,« je dejal, profesor financ in namestnik dekana Visokega inštituta za finance v Šanghaju.Opozoril je, da gre za »veliki preobrat«. Ta je skladno s partijsko obljubo uresničitve »skupnega napredka«. Dosedanja filozofija, po kateri je bilo določenemu delu družb, s tem pa tudi posameznikom, dovoljeno, da na veliko obogatijo in s tem poglabljajo premoženjski prepad, je zdaj zašla v slepo ulico. Osrednja vlada je magnate, kot sta Alibaba ali Huawei, desetletja ščitila pred tujo konkurenco, hkrati je majhne družbe puščala, da se same borijo za obstoj na domačem in tujem trgu. Zdaj je preusmerila pozornost na drugo stran.Po podatkih kitajske vlade se je število malih podjetij do aprila povečalo na 139 milijonov, od njihovega zaslužka pa je odvisen obstoj več sto milijonov ljudi. Čeprav je bila do zdaj kitajska gospodarska rast odvisna od velikih industrijskih in tehnoloških uspešnežev, vodstvo v Pekingu zdaj izkorišča pandemično upočasnitev svetovnega razvoja, zaradi česar je bila začasno ublažena konkurenca na svetovnem prizorišču, tako da se bo – s predvideno 6-odstotno stopnjo rasti za letošnje leto – azijska sila lahko posvetila tudi do zdaj zapostavljenim sektorjem ­gospodarstva.Odkar je kitajska osrednja vlada leta 2008 pod vplivom svetovne finančne krize v svoje gospodarstvo vložila 493 milijard evrov stimulacij, ostaja eno od glavnih vprašanj, kako bi lahko ta denar vrnili v državni denarni krvni obtok. Banke v državni lasti posojila raje dajejo družbam, ki so prav tako v državni lasti, ker je v tem primeru tveganje veliko manjše. V zasebnem sektorju so se velike družbe vpisovale na borze – najprej na domače, nato tudi na tuje – in od tam dobivale kapital za razvoj. Mala in srednje velika podjetja so ostala nekje vmes, povprečna doba njihovega obstoja je bila dve leti in pol.Borza v Pekingu je zato posvečena prav njim. Z odprtjem novega kanala dokapitalizacije se bosta zmanjšala pritisk na banke in nevarnost razširitve ilegalne mreže financiranja (ki so jo pred dvema letoma ocenili na 10.870 milijard evrov), hkrati bo to spodbudilo naložbe v sektorje, v katerih kitajska država prepoznava svoje prednostne naloge.Razširitev finančnega sistema na Kitajskem je v vseh pogledih logična poteza. Z napovedjo uvedbe večjega nadzora v skoraj vseh do zdaj dobičkonosnih sektorjih – od nepremičnin, prek spletne trgovine, do kriptovalut – se vlagatelji seveda obračajo k borzam in kupovanju delnic. Osrednji vladi je veliko do tega, da bi se te naložbe razporedile tako, kot ustreza njeni novi filozofiji enakopravnega razvoja in zatiranja monopolistične prakse.je ob koncu prejšnjega meseca v Financial Timesu objavil članek z opozorilom tujim vlagateljem na Kitajskem, da jih po udaru Xi Jinpinga na zasebne družbe v New Yorku čaka »grobo prebujanje«. Zapisal je, da se zdaj vrača na prizorišče posodobljena komunistična partija Mao Zedonga, ki hoče imeti vse pod nadzorom. Soros ima le delno prav. Kitajska partija je imela tudi do zdaj vse pod nadzorom. Zdaj je zgolj zamenjala fokus. Nikomur, ki je do zdaj spremljal glavne probleme kitajskega razvoja, se to ne bi smelo zdeti kot strela z jasnega.