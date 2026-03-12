Koliko časa bo še trajal mir na Daljnem vzhodu

Azija: Bo prvi korak v novi kitajski petletki vojna za Tajvan ali za mir na svetu?

Kitajska bo danes spustila zavese v Veliki palači narodov, v kateri sta se z glasovanjem o 15. petletki končali »dve zasedanji«. Več kot pet tisoč odposlancev nacionalne politične posvetovalne komisije in ljudskega kongresa bo še vedno na poti proti domu, ko bo njihova država zakorakala v nov petletni načrt, ki naj bi bil nekakšen semafor razvoja do leta 2030. Problem je zgolj v tem, da bi lahko nova petletka trčila ob zid že na začetku. Kajti ne glede na to, da je Kitajska velika po vseh parametrih, je njena usoda vsaj delno še vedno odvisna od volje ZDA in njihovega vodstva. Že 31. marca bo v Peking pripotoval ameriški predsednik Donald Trump in od izida njegovih pogovorov s kitajskim partijskim in državnim voditeljem Xi Jinpingom bo odvisno preveč vsega. Morda celo mir na Daljnem ...