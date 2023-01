Kitajske bolnišnice zaradi covida preklicale novoletne dopuste

Številne kitajske bolnišnice so zaradi povečevanja števila okužb z novim koronavirusom preklicale novoletne dopuste in zaposlenim odredile opravljanje nadur. Po poročanju lokalnih medijev so zaposleni po ukazu lokalnih oblasti nadure med drugim opravljali v bolnišnicah v provincah Shanxi, Hebei, Hunan, Jiangsu, Shaanxi in Heilongjiang.

Še v soboto je kitajsko ministrstvo za izredne razmere tridnevne novoletne praznike med 31. decembrom in 2. januarjem označilo kot »prve daljše počitnice«, odkar je vlada decembra začela opuščati strogo politiko ničelne tolerance do covida-19.

A so bolnišnice v različnih regijah na svojih uradnih računih na družbenih omrežjih kmalu zatem objavile, da se morajo zaposleni zaradi odgovornosti za zaščito bolnikov tudi v teh treh dneh javiti v službo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po uradnih podatkih naj bi sicer na Kitajskem beležili le po nekaj smrti zaradi covida-19 dnevno. Kitajski zdravstveni organi so danes na primer sporočili, da je na prvi dan novega leta zaradi virusa umrla ena sama oseba. Po novem namreč smrt bolnika okužbi s koronavirusom pripišejo le, če oseba umre neposredno zaradi odpovedi dihanja, ki je posledica covida-19.

Britansko podjetje Airfinity, ki se ukvarja z obdelavo zdravstvenih podatkov, je po drugi strani ocenilo, da je resnično število dnevno umrlih zaradi okužbe z novim koronavirusom verjetno že doseglo in preseglo število 9000, do 8. januarja pa bi lahko po njihovih projekcijah na dan umrlo po kar 25.000 ljudi.

Družba Airfinity namreč ocenjuje, da je število novih okužb na Kitajskem morda že doseglo vrh, hospitalizacije in smrtni primeri pa ga bodo verjetno dosegli v naslednjih nekaj tednih. Drugi vrhunec okužb naj bi po njihovih izračunih sledil v začetku marca, ko naj bi dnevno število primerov doseglo 4,2 milijona.