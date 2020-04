Kitajske note z okusom ameriških zelencev

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ima problem. Njen generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus ga je poimenoval z imenom države, ki ni članica tega telesa ZN. Za tarčo jeze je izbral otok, ki je trn v peti Kitajski – Tajvan.Adhanom Ghebreyesus tajvanskim strokovnjakom in funkcionarjem o boju proti pandemiji novega koronavirusa ne more ničesar očitati. Na tem 24-milijonskem otoku so našteli 382 primerov okužbe in šest smrti, tako da je lahko od začetka pandemije do danes zgolj svetel zgled, kako se spoprijeti s takšno krizo. Toda generalni direktor WHO je ta teden sporočil, da je v zadnjih mesecih od Tajvancev dobival ...