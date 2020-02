Kitajska oblast zaradi novega virusa odstavila več visokih funkcionarjev

Danes se bo v Ženevi začela konferenca Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), kjer se bodo seznanili z najnovejšimi spoznanji glede epidemije. Ekipa strokovnjakov WHO je prispela tudi na Kitajsko, kjer bodo kitajskim pristojnim službam pomagali pri spopadanju z izbruhom.

FOTO: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

FOTO: Ju Peng/AFP

Kitajska oblast je odstavila več visokih uradnikov zaradi načina spopadanja s posledicami novega virusa , ki mu je doslej podleglo že več kot tisoč ljudi. Med tistimi, ki so izgubili službo, sta bila tudi partijski vodja zdravstvene komisije in direktorica te komisije v kitajski provinci Hubei.Oba odstavljena uradnika bo zamenjal, namestnik nacionalnega direktorja zdravstvene komisije, poroča BBC. Gre za najvišja uradnika, ki sta zaradi neustreznega ukrepanja po izbruhu epidemije izgubila položaj. Odstavljen pa je bil tudi namestnik direktorja krajevnega Rdečega križa, češ da je »zanemarjal svoje dolžnosti« ter neprimerno ravnal z donacijami, ki jih je organizacija prejela za uspešno spopadanje s kriznimi razmerami.Samo v ponedeljek so v provinci Hubei obravnavali 103 nove smrtne žrtve, v celotni državi pa je doslej novemu virusu podleglo že 1016 ljudi. Število okuženih je preseglo 42.000. Število novih okužb se sicer postopoma zmanjšuje. Na nacionalni ravni so tako v primerjavi z dnevom prej opazili 20-odstotno zmanjšanje števila na novo okuženih.Po poročanju lokalnih medijev je kitajska oblast zaradi spornega obvladovanja razmer ob izbruhu virusa menda s položajev odstranila tudi številne druge višje uradnike v provinci Hubei ter v drugih kitajskih provincah.​Oblast se poleg tega sooča z vse ostrejšimi kritikami na račun obvladovanja krize. Jezo v javnosti je sprožila tudi smrt zdravnika ki je opozarjal na sumljivi virus že decembra lani, a ga je policija utišala. Peking je v Hubei sinoči poslal tudi ekipo svoje agencije za boj proti korupciji, ki bo preiskala morebitno sporno ravnanje lokalne policije z Lijem.Kritike iz javnosti letijo tudi na kitajskega predsednika, ki je vidno distanciran od dogajanja v epicentru epidemije v Wuhanu. Po poročanju portala CNBC, ki povzema lokalne medije, je Xi na območje, kjer so imeli prvi primer okužbe, odposlal svojega namestnika​V ponedeljek je Xi sicer obiskal zdravstvene delavce in bolnike, ki se v Pekingu spopadajo s smrtonosnim koronavirusom. Pozval je k odločnejšim ukrepom za zajezitev epidemije ter poudaril, da so razmere v žarišču izbruha še vedno zelo težke. Z zdravniki v Wuhanu je spregovoril le po videokonferenci.​Odsotnost kitajskega predsednika iz izoliranega območja v provinci Hubei analitiki sicer povezujejo z namerami po ohranitvi vrhovnega vodstva države. »Če bodo kritično stanje uspešno zajezili, si Xi lahko lasti vse zasluge. Če se bo stanje še poslabšalo, pa lahko s prstom pokaže na svoje podrejene,« je dogajanje komentiraliz centra za strateške in mednarodne študije.Izbruh smrtonosnega virusa in soočanje z njegovimi posledicami imajo posledice tudi za kitajsko gospodarstvo . Zaradi blokade mest in zaprtih tovarn več kot tristo podjetij prosi za posojila v skupni vrednosti 8,2 milijarde dolarjev, poroča Reuters. Nekatera podjetja so začela odpuščati delavce, spet druga skrbi, kako bodo izplačali plače zaposlenim. Mednarodne letalske družbe poleg tega podaljšujejo prekinitev letov s Kitajsko do konca marca, koronavirus pa načenja tudi gospodarsko rast drugih držav.