Kitajske strupene puščice na svobodnem trgu

Bilo je na začetku kitajskega reformističnega razmaha, ko je takratni namestnik premiera in zunanji minister Qian Qichen opazil, da se globalizacija vrti ob spirali, na kateri se izmenjujeta komercializacija politike in politizacija trgovine. Demokratično izvoljene vlade so morale trgovino v resnici umestiti v vrh svojih političnih ciljev, da bi lahko izpolnile vse, kar so o življenjski ravni obljubile volivcem. Takoj zatem, ko je bil zadovoljen komercialni del, je sledilo politično oziroma strateško in ideološko določanje trgovinskih povezav na navidezno svobodnem trgu.