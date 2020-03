Kitajske zgodovinski minus ne skrbi

Poteze centralnih bank niso preprečile padcev na borzah. FOTO: Anthony Wallace/AFP



Počasnejše okrevanje

Boj proti virusu še traja

Izbruh virusa je postavil Kitajsko pred nov izziv. FOTO: Jason Lee/Reuters

Vsak je že slišal za rek Ko Kitajska kihne … – in zdaj lahko ves svet spremlja, kaj se dogaja, ko se kitajska pljuča napolnijo s koronavirusom. Podatki za januar in februar so polni nepričakovanih minusov. Vse poteze, ki sta jih konec tedna izvedli ameriška in evropska centralna banka, niso opogumile borz, in to prav zaradi slabih novic, ki prihajajo od druge največje gospodarske sile na svetu.Kitajske naložbe v osnovna sredstva so se v prvih dveh mesecih tega leta zmanjšale za 24,5 odstotka, kar je bistveno več od pričakovanega 2-odstotnega zmanjšanja. Industrijska proizvodnja se je zmanjšala za 13,5 odstotka, čeprav so napovedali 3-odstotno zmanjšanje, prodaja na drobno pa je zdrsnila za 20,5 odstotka, kar je precej več od predvidenega zmanjšanja. Pričakovali so namreč, da se bo zmanjšala za 4 odstotke.Vse to je bistveno resnejši padec od finančnih kriz, ki jih je Kitajska doživela v minulih 30 letih, tako da je sedanje stanje težko primerjati s katerimkoli obdobjem v novejši kitajski zgodovini. Gre preprosto za težji in drugačen izziv od vseh, s katerimi se je do zdaj srečal komunistični velikan.Ekonomisti finančne hiše Nomura so opozorili, da bo tudi okrevanje počasnejše, kot so predvideli, napoved za gospodarsko rast v prvem trimesečju so spustili pod ničlo, o kateri so prvotno mislili, da bo odskočna deska za postopno vrnitev v območje pozitivnih rezultatov.Če je v prvih dveh mesecih Kitajska povzročala upočasnitev, če že ne blokade določenih segmentov gospodarske rasti v preostalem delu sveta, bo zdaj širjenje koronavirusa po svetu povratno vplivalo na kitajsko okrevanje. Po predvidevanju ekonomistov se bo v prvem četrtletju skoraj gotovo zmanjšal bruto domači proizvod, saj je treba upoštevati, da se sezonski delavci, ki odločilno prispevajo k sijajnim kitajskim rezultatom, postopoma vračajo v tovarne in na gradbišča.Kitajski statistični zavod je ponedeljek objavil, da je v prvih dveh mesecih izgubilo delo okoli pet milijonov Kitajcev, tako da se je stopnja urbane brezposelnosti uradno povečala na 6,2 odstotka., strokovnjak iz organizacije Economist Intelligence Unit, pričakuje, da bo v kitajskih mestih letos ostalo brez dela najmanj 9 milijonov ljudi. Po ustavitvi epidemije bo zato zaposlovanje v vrhu prednostnih nalog kitajske obnove.Predstavnik državnega urada za statistikoje bil previden z napovedmi. Dejal je, da domneva, da bo brezposelnost ublažena šele v drugi polovici leta, saj je obnovitev proizvodnje v srednje velikih in malih podjetjih prejšnji teden dosegla komaj 60 odstotkov. Velike družbe, ki so praviloma v državni lasti, so zagnale bistveno več zmogljivosti, a to ne pomeni, da se je proizvodnja vrnila na normalno raven. Popolnega okrevanja ne pričakujejo pred aprilom, tudi zato, ker se na Kitajskem boj proti koronavirusu še ni končal.V epicentru izbruha epidemije, torej v pokrajini Hubei, ni novih primerov okužbe, so pa zdaj največji problem Kitajci, ki se iz ZDA in Evrope vračajo v domovino in potencialno znova prinesejo s seboj virus. »To je zdaj največji problem,« je za Delo izjavil zdravnik iz pekinške klinike Wangjing, ki ni hotel biti imenovan. »A položaj se izboljšuje, cene živil so stabilne, oskrba z dnevnimi potrebščinami pravočasna, ničesar nam ne primanjkuje. Tudi ljudje se vračajo na delo.«Kitajski ekonomisti so optimistični. »Ne bomo imeli težav pri tem, da bomo še letos ustvarili 6-odstotno gospodarsko rast,« je zapisal, nekdanji namestnik ministra za trgovino. Vse to je za Kitajsko priložnost, da se resno loti reform različnih sektorjev, je dodal. Zato tudi zgodovinski minusi za azijsko silo niso strašni. Naj spomnimo, da beseda kriza v kitajskem jeziku vsebuje tudi pismenko, ki pomeni 'priložnost'.