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    Svet

    Severni Korejci toplo pozdravili tovariša Xi Jinpinga

    Kitajski predsednik je drugič doslej na obisku v Severni Koreji, kjer ga je slovesno sprejel tamkajšnji voditelj Kim Džong Un.
    Gre za prvi obisk kitajskega predsednika Xi Jinpinga v letošnjem letu. FOTO: Jung Yeon-Je/AFP
    Galerija
    Gre za prvi obisk kitajskega predsednika Xi Jinpinga v letošnjem letu. FOTO: Jung Yeon-Je/AFP
    R. I.
    8. 6. 2026 | 08:26
    8. 6. 2026 | 08:50
    2:16
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    Kitajski predsednik Xi Jinping je prispel na obisk v Severno Korejo in ob prihodu poudaril trdnost odnosov med državama ter napovedal nadaljnjo krepitev sodelovanja. Gre za njegovo prvo letošnje potovanje v tujino, potem ko je v Pekingu že gostil ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina. 

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    Pustite pri miru našo jedrsko bombo!

    Severni Korejci so kitajskemu voditelju pripravili sprejem z vojaškimi častmi. »Toplo pozdravljamo tovariša Xi Jinpinga,« so na plakatih zapisali gostitelji, ki so slavili tudi »nezlomljivo prijateljstvo« med državama.

    Tako so Severni Korejci svojim zastavam po prestolnici Pjongjang dodali še kitajske. FOTO: Kim Won Jin/AFP
    Tako so Severni Korejci svojim zastavam po prestolnici Pjongjang dodali še kitajske. FOTO: Kim Won Jin/AFP

    Obisk sicer poteka v času, ko pogovori med Washingtonom in Pjongjangom o severnokorejskem jedrskem programu ostajajo brez napredka. Bela hiša je po nedavnem srečanju Trumpa in Xija sporočila, da si obe strani delita cilj denuklearizacije Korejskega polotoka. Toda Kim Jo Džong, sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, je tik pred obiskom poudarila, da je severnokorejski jedrski program »nepovratna in dokončna odločitev, ki mora biti brezpogojno uresničena«.

    Kitajska je, sicer tudi zavoljo severnokorejskih sankcij zaradi jedrskega orožja, ključna gospodarska partnerica Severne Koreje in predstavlja večino njene zunanje trgovine, kar Pekingu daje pomemben vpliv na režim Kim Džong Una. Trgovinska menjava med državama je v začetku leta 2026 zrasla za 22 odstotkov glede na leto prej.

    Severna Koreja iz Kitajske uvaža predvsem gorivo, hrano, stroje in drugo industrijsko blago, medtem ko prek Kitajske izvaža lasulje, umetne lase, minerale, morske sadeže ter izdelke iz železa in jekla. Dodaten vir prihodkov predstavljajo severnokorejski delavci v tujini, predvsem na Kitajskem in v Rusiji.

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