Kitajski balon nad Montano razburja Ameriko

Kitajski balon, ki je na noge spravil ZDA in Kanado, naj bi bil nedolžni vremenarski, ki je zašel s poti, zatrjujejo v Pekingu, zaradi možnosti, da je nad vojaškim oporiščem z jedrskimi raketami v Montani lebdel vohunski, pa je ameriški državni sekretar Antony Blinken prestavil za nedeljo načrtovani obisk v Pekingu. Številni jezni Američani soglašajo s prejšnjim predsednikom Donaldom Trumpom, ki na družbenih omrežjih kriči, naj sestrelijo balon, sedanji demokratski Joe Biden pa še okleva pred takšnim ukazom vojski.

V Pekingu svarijo pred sklepanji, dokler ne bodo znana vsa dejstva, saj po zagotovilih predstavnika zunanjega ministrstva spoštujejo mednarodno pravo ter ne nameravajo kršiti ozemeljske in zračne celovitosti drugih suverenih držav. Podoben incident pa so zaznali tudi v Kanadi. Ni še znano, ali gre morda za isti balon, ki naj bi proti Montani potoval čez Aleutske otoke na skrajnem vzhodnem koncu Aljaske in Kanado.

V Pentagonu, tukaj na fotografiji iz zraka, verjamejo, da imajo vse pod nadzorom. FOTO: Eva Hambach/Afp

V Beli hiši in Pentagonu sestrelitev za zdaj zavračajo s poudarkom, da so letalsko oporišče Malmstrom v Montani, eno treh z velikimi zalogami medcelinskih balističnih raket, dodatno zavarovali pred vohunjenjem. Po njihovem prepričanju baloni tudi ne morejo zaznati kaj več od vohunskih satelitov, kitajskega pa opazujejo z več vojaškimi letali, radarskimi awacsi in letečimi tankerji, da jim ne bi moglo odleteti drugam.

Sumljivo odkritje potuje na veliko večji na višini od potniškega letalskega prometa, a so ga nekateri piloti videli in v montanskem Billingsu in nekaterih drugih območnih letališčih so v sredo ustavili polete. Še en konservativni senator Tom Cotton zahteva varni zajem balona in njegovo preiskavo: »Lahko bi bil obveščevalna zlata jama!« Mnogi Američani se sprašujejo, kako so lahko oblasti dovolile balonovo večdnevno lebdenje nad vojaškim oporiščem, kritičnem v primeru vojne z drugimi državami.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je prestavil obisk v Pekingu. FOTO: Stefani Reynolds/Afp

Še posebej se bojijo vojne s Kitajsko, pred katero svari vse več vojaških in obveščevalnih strokovnjakov. Po generalu s štirimi zvezdicami Michaelu Minihanu je tudi direktor Cie William Burns javnost obvestil o zahtevah kitajskega vodstva vojski, naj bo do leta 2027 pripravljena na invazijo Tajvana.