Kitajski čudež, zgrajen na pozabi pokola pred 37 leti

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    PREMIUM   D+   |   Svet

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    Obletnica: Politični aktivisti so hoteli uvesti zahodne modele demokracije, a so prevladali samodržci, ki na Zahod izvažajo modele nadzora.
    Eden od kazalnikov tehnološkega razvoja so nadzorne kamere, ki so del življenja vsakega Kitajca, hkrati pa eden od najbolj dobičkonosnih izvoznih izdelkov, s katerimi Kitajska prodira v države po svetu. FOTO: Adek Berry/AFP
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    Zorana Baković
    4. 6. 2026 | 05:00
    6:04
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    Kitajska je tisočletja ohranjala kulturo spominjanja, na katero je oprla velik del civilizacije. V zadnjih nekaj desetletjih ta država še veliko bolj zavzeto neguje pozabo, na katero opira svojo prihodnost. Od Kitajcev namreč zahtevajo, naj pozabijo, kaj se je zgodilo 4. junija 1989, in naj gledajo v prihodnost, celo do leta 2049, ko bo njihova država praznovala stoti rojstni dan kot supersila, vpeta v visokotehnološke sisteme, ki bodo nadzirali proizvodnjo, zdravstvo, vsakdanje življenje, pa tudi vsako gibanje, ki bi ga lahko kdo vzpostavil, da bi razkril nedavno preteklost in spomin na zločin. Na zločin, ki ne le da ni bil kaznovan, temveč je bil celo pomemben del temeljev tega, kar ves svet doživlja kot »kitajski čudež«. Velik del takratnih študentov živi v tujini ali so sprejeli ...
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    Šport

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