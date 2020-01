Kitajski koronavirus lahko mutira, odkrili so ga tudi v ZDA

Število smrtnih žrtev nove bolezni na Kitajskem se je povzpelo na devet. V Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) danes morda odločitev glede razglasitve globalne ogroženosti javnega zdravja.

Kitajci so že pred dnevi potrdili, da se virus prenaša med ljudmi, a glavni izvor izbruha so domnevno živali. Za izhodišče virusa trenutno opredeljujejo veletržnico z živimi ribami in drugimi živalmi v Wuhanu. FOTO: Nicolas Asfouri/AFP