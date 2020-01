Kitajski koronavirus prišel do Evrope, prva primera potrjena v Franciji

Nov koronavirus, ki je doslej na Kitajskem zahteval 26 življenj, se širi za Zahod. Danes so drug primer okužbe potrdili v ZDA, o prvih okužbah poročajo na evropskem kontinentu.Iz Francije poročajo o prvih dveh odkritih primerih. Prvega so odkrili v Bordeauxu, o drugem poročajo iz Pariza. Kot poroča Reuters, je odkritje okužb na tiskovni konferenci potrdila francoska ministrica za zdravje, ki je opozorila, da zelo verjetno pričakujejo tudi druge primere v Evropi.Za enega izmed obeh odkritih primerov okužbe, tistega v Bordeauxu, je ministrica povedala, da gre za 48-letnega moškega, ki se je pred dnevi vrnil iz Kitajske, kjer je obiskal tudi Wuhan. Trenutno je v dobrem zdravstvenem stanju, izoliran v bolnišnici. Konkretnejših informacij o drugem primeru v Parizu še ni imela in jih ni mogla posredovati.Kot poroča Le Figaro, je oblast ljudi, ki so se vrnili iz Kitajske in bi pri sebi zaznali simptome, kot sta vročina in kašelj, opozorila, naj ne odhajajo na urgenco, pač pa naj pokličejo klicni center, ki bo poskrbel za njihovo izolacijo.Število potrjenih okužb na Kitajskem je naraslo na 830.