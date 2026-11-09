Kitajski lonec medu za prvaka Nvidie

Takšne zgodbe pišejo le vohunski romani: prvak Nvidie Jensen Huang, ki svet oskrbuje z najbolj razvitimi čipi za umetno inteligenco, se je zapletel z domnevno kitajsko vohunko. Tajno poročilo ameriških obveščevalnih služb je že pred meseci domnevalo, da je Alice Huang rekrutiralo kitajsko ministrstvo za državno varnost, je poročal New York Times. Znana tudi pod imenom Huang Le je vodila singapursko tehnološko podjetje Megaspeed.

Že prejšnji demokratski predsednik Joe Biden je omejil prodajo najsodobnejših čipov Nvidie Kitajski, Jensen Huang pa je dosegel zmanjšanje teh omejitev. Ustanovitelj Nvidie je bil pogosto v bližini sedanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa in tudi sedanji administraciji je zagovarjal prodajo čipov Kitajski.

Logotip Nvidie. FOTO: I-hwa Cheng/Afp

Ni znano, kako dolgo že traja razmerje, zagotovo pa so oba Huanga, ki nista v sorodstveno povezana, leta 2024 videli v baru v Tajpeju. 63-letni Jensen Huang je bil rojen v Tajvanu ter kasneje z družino živel na Tajskem. Pri devetih letih se je preselil k stricu v ZDA. Med študijem je spoznal ženo Lori, ki se ji zdaj opravičuje. »Bil sem nezvest svoji ženi, prizadel sem njo in najina otroka,« je potrdil. »Za to ni opravičila in globoko mi je žal.« Upa, da mu bo žena odpustila.

Preiskavo je napovedal tudi upravni svet Nvidie in poročajo, da jo Jensen Huang v celoti podpira. Za zdaj ostaja na čelu svoje družbe, ki jo je po končanju magistrskega študija na univerzi Stanford ustanovil v restavraciji hitre hrane Denny's. Tam je pogosto delal kot pomivalec posode.

Predsednik Donald Trump je prvaka Nvidie odlikoval z državno medaljo za dosežke v znanosti. FOTO: Evan Vucci/Reuters

Alice Huang so elektronsko zasledovale ameriške tajne službe, ki verjamejo, da je Kitajska tako poskušala premostiti prepovedi prodaje najbolj naprednih čipov sodobnosti. Jensen Huang ni edini znani Američan, ki bi ga zamikal lonec z medom, kot imenujejo sodobne Mate Hari. Nekdanji demokratski predstavnik Kalifornije Eric Swalwell je imel razmerje s kitajsko operativko Fang Fang, znano tudi kot Christine Fang. Kljub temu ga je njegova stranka celo desetletje imenovala za člana odbora predstavniškjega doma za obveščevalne zadeve.