Kitajski načrt asimilacije narodnostnih manjšin

Novi zakon o etnični enotnosti zahteva od prebivalcev, da se počutijo Kitajce.
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Zakon je začel veljati včeraj, na 105. rojstni dan Komunistične partije Kitajske. FOTO: Kim Kyung Hoon/Reuters
Kitajska v dolgi zgodovini nikoli ni bila osvajalka, ki bi z vojsko in vojnami zavzemala tuja ozemlja. A je kljub temu osvajala narode okoli sebe, pri čemer je uporabljala drugo orožje: kulturno identiteto. Prav zato je nov zakon o etnični enotnosti, ki je začel veljati včeraj, nevarno orožje, s katerim je, kot opozarjajo nekateri tuji nasprotniki kitajskega režima, Peking začel napad na Tajvan in s katerim bo dokončal misijo popolne asimilacije vseh narodnostnih manjšin.
Veljati je začel nov zakon o etnični enotnosti.
Izrekanje Tajvancev, da so Tajvanci in ne Kitajci, bi bilo lahko kaznivo dejanje.
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