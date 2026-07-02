Kitajski načrt asimilacije narodnostnih manjšin

Novi zakon o etnični enotnosti zahteva od prebivalcev, da se počutijo Kitajce.

Kitajska v dolgi zgodovini nikoli ni bila osvajalka, ki bi z vojsko in vojnami zavzemala tuja ozemlja. A je kljub temu osvajala narode okoli sebe, pri čemer je uporabljala drugo orožje: kulturno identiteto. Prav zato je nov zakon o etnični enotnosti, ki je začel veljati včeraj, nevarno orožje, s katerim je, kot opozarjajo nekateri tuji nasprotniki kitajskega režima, Peking začel napad na Tajvan in s katerim bo dokončal misijo popolne asimilacije vseh narodnostnih manjšin. Veljati je začel nov zakon o etnični enotnosti. Izrekanje Tajvancev, da so Tajvanci in ne Kitajci, bi bilo lahko kaznivo dejanje. Več kot 90 odstotkov prebivalstva predstavljajo pripadniki večinskega naroda Hani. Gre za »zakon o promociji etnične enotnosti in napredka«, ki ga je najvišje zakonodajno telo sprejelo marca, ...