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    Svet

    Kitajski najstniki se z zdravili na recept umikajo pred pritiski življenja

    Strogi šolski sistem, pričakovanja staršev in negotova prihodnost nekatere mlade potiskajo v zlorabo zdravil, gre za širšo krizo duševnega zdravja.
    Fotografija je simbolična. FOTO Reuters
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO Reuters
    R. I.
    26. 8. 2026 | 11:03
    26. 8. 2026 | 13:01
    6:00
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    Vse več mladih čuti hude pritiske, med drugim zaradi šolskih obveznosti, od covida dalje pa se o njihovih duševnih stiskah, ki so se v tem obdobju pri nekaterih še poglobile, več govori. V Sloveniji se večkrat opozarja, da je šolski sistem preveč usmerjen v točke, ocene, da s tem otrokom sporočamo, da so »vredni« toliko, kot so vredne njihove ocene, ponekod po svetu pa je ta pritisk še večji, tudi na Kitajskem.

    Od tam poročajo, da se mladi ob vse večjih pritiskih, tesnobi in strahu pred neuspehom zatekajo k zlorabljanju zdravil na recept, poroča BBC. Med drugim opisujejo primer dekleta Xiaomei, ki je pri 14 letih začela jemati prevelike odmerke zdravila proti kašlju. Sprva jo je pritegnil občutek omotice in otopelosti, ki ji je za kratek čas omogočil odmik od pritiska zaradi izpitov. Pozneje je prek spletnih skupin začela preizkušati še druga zdravila, med drugim proti bolečinam in epileptičnim napadom.

    Mladi iščejo omamni učinek

    BBC je v različnih spletnih klepetalnicah našel podobne zgodbe številnih kitajskih najstnikov. Skupni imenovalec je bil pritisk – mladi iščejo tako imenovani farmacevtski omamni učinek, pri čemer si na spletu izmenjujejo nasvete o zdravilih, odmerkih in celo načinih, kako zaobiti nadzor. Glavni namen je, da vsaj za nekaj časa ublažijo pritisk in se odklopijo od realnosti.

    Kot poročajo, so kitajske oblasti nekatere pogosto zlorabljene učinkovine že uvrstile med strožje nadzorovana zdravila, vendar mladi hitro poiščejo nadomestke. Po ugotovitvah BBC je mogoče določena zdravila še vedno poceni kupiti po spletu, včasih tudi brez učinkovitega preverjanja starosti ali recepta.

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    Manj prepovedanih drog, več zdravil na recept

    Čeprav uradni podatki kažejo upad uživanja prepovedanih drog med mlajšimi od 35 let, kitajske oblasti priznavajo, da zloraba zdravil na recept med mladoletniki narašča.

    Strokovnjaki velik del problema povezujejo z izjemno tekmovalnim šolskim sistemom. Xiaomei opisuje, da lahko dijak zaradi slabših ocen izpade iz elitnega razreda, zaradi česar mnogi neuspeh doživljajo kot dokaz, da nimajo prihodnosti. Dodaten pritisk povzročajo starši, predvsem v družinah z enim otrokom, kjer so pričakovanja pogosto usmerjena v enega samega potomca.

    FOTO: Uroš Hočevar
    FOTO: Uroš Hočevar

    Velik del dneva preživijo v šoli

    Sociolog Xiang Biao opozarja, da kitajski mladostniki velik del dneva preživijo v šoli in imajo malo časa za družabno življenje. Opaža tudi povezavo med zlorabo zdravil in samopoškodovanjem. »Kitajske najstnike od drugih razlikuje predvsem okolje, v katerem so precej izolirani. V šoli preživijo najmanj devet ali deset ur na dan. Imajo zelo malo priložnosti za razvijanje družbenih odnosov in zelo malo možnosti, da bi spoznali, kakšno je življenje v resnici.«

    Xiaomei je pred pomembnim sprejemnim izpitom vzela kar 50 tablet. Njeno stanje se je tako poslabšalo, da je morala povedati staršem, in končala je v bolnišnici. Prav odziv staršev – namesto kaznovanja so ji prisluhnili in ji ponudili podporo – je bil po njenem mnenju prelomnica.

    BBC tako navaja, da strokovnjaki opozarjajo, da le omejevanje prodaje zdravil težav ne bo rešilo. Gre za širšo krizo duševnega zdravja mladih.

    FOTO: Reuters
    FOTO: Reuters

    Študija iz leta 2023 je ocenila, da na Kitajskem za depresijo trpi skoraj 95 milijonov ljudi, od katerih je več kot 30 odstotkov mlajših od 18 let.

    Kitajska sicer krepi sistem psihološke pomoči v šolah in želi do leta 2030 vzpostaviti širšo mrežo podpore in kriznih intervencij. Svetovalca ima že 92 odstotkov osnovnih in 95 odstotkov nižjih srednjih šol, vendar državi močno primanjkuje otroških in mladostniških psihiatrov, še opozarjajo.

    To je velik izziv za državo, ki je v zadnjih treh desetletjih doživela izjemne družbene in gospodarske spremembe.

    Trdo delo in visoke ocene niso zagotovilo svetle prihodnosti

    Kitajska, v kateri so odraščali Xiaomeiini starši, je zelo drugačna od prihodnosti, ki je pred njo. Njeni starši so sledili vzorcu, ki ga je postavila Komunistična partija: trdo delaj in boš nagrajen. Danes pa tudi visoke ocene in univerzitetna diploma mladim odraslim ne zagotavljajo več svetle prihodnosti.

    Po izčrpavajočih pandemičnih omejitvah se kitajsko gospodarstvo težko pobira. Po ocenah ima vsak peti mlad človek težave pri iskanju zaposlitve, družine pa porabljajo manj.

    »Ljudje so na splošno postali bolj pesimistični,« priznava Biao. Dodaja, da se tesnoba širi tudi med odrasle.

    »Mislim, da so starši zmedeni in zaskrbljeni, ker vidijo težave svojih otrok, vendar ne vidijo druge možnosti. Če ima moj otrok težavo, je konec sveta. Če mu v šoli ne gre dobro, je konec sveta. Če se z menoj ne pogovarja, je konec sveta. Mislim, da bi morali več pozornosti nameniti tako staršem kot otrokom.«

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