Kitajski obroč okoli Tajvana se oži

Gospodarska in vojaška prisila sta le polovica strategije; druga polovica je psihološka.

Od vojne z Iranom in jedrskega orožja do carin in umetne inteligence so bile teme dnevnega reda vrha v Pekingu med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Vendar se za to, da bi razumel Xijevo stališče, nikomur ni treba osebno srečati z njim. Morda bi mu še več razkril obisk Narodnega muzeja Kitajske na Trgu nebeškega miru, zlasti razstave Pot k obnovi, ki prikazuje vzpon in vladavino Komunistične stranke Kitajske. Na ogled te razstave je Xi leta 2012, le nekaj tednov po prevzemu oblasti, peljal stalni odbor politbiroja in jo uporabil kot ozadje za svojo izjavo, da so največje sanje Kitajcev velika obnova kitajskega naroda. Leta 2018 je razstavo pompozno razširil s prizidkom, posvečenim njegovim lastnim dosežkom: celo nadstropje vojaških dioram, ...