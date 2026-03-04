Kitajski petletni odgovor na Trumpov blitzkrieg

Ko bo Kitajska ta teden začela »dve zasedanji«, se bo opazovalcem zdelo, da je bilo politično vodstvo te države že zdavnaj pripravljeno na vse, kar se trenutno dogaja po svetu. Zlasti na Bližnjem vzhodu. Danes se bo namreč začelo letno zasedanje kitajske ljudske politično-posvetovalne konference (CPPCC), jutri bodo Veliko palačo narodov v Pekingu napolnili ljudski odposlanci nacionalnega kongresa (NPC). Glavna tema tako najvišjega svetovalnega kot najvišjega zakonodajnega telesa bo 15. petletka, kot se imenuje kitajska pot v prihodnost.