Kitajski predsednik na strehi sveta

Več kot 20.000 ljudi je v sredo pričakalo kitajskega partijskega in državnega voditelja Xi Jinpinga v Lhasi, barvitem mestu na »strehi sveta«, ki je skupaj z redkim gostom praznovalo 60. obletnico ustanovitve avtonomne pokrajine Tibet. To je bil šele njegov drugi obisk te himalajske pokrajine, ki jo kitajski mediji v angleščini že nekaj časa imenujejo Xizang, in s tem obiskom je poslal veliko sporočil. Večina jih ni bilo izrečenih na glas, a so bila razumljiva vsakemu Tibetancu – tako znotraj kot zunaj kitajskih meja.