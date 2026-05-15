Xi Jinping jeseni v ZDA po Trumpovem povabilu

Kitajski predsednik Xi Jinping bo jeseni obiskal ZDA, potem ko ga je ob robu njunega srečanja na Kitajskem tja povabil ameriški predsednik Donald Trump, je po poročanju kitajskih medijev danes sporočil zunanji minister Wang Yi.

»Kitajski predsednik Xi bo letos jeseni na povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa obiskal ZDA,« je danes po poročanju kitajske tiskovne agencije Xinhua, dejal kitajski zunanji minister Wang.

Wang je obenem še sporočil, da sta se Kitajska in ZDA dogovorili, da bosta nadaljevali z izvajanjem vseh že prej doseženih sporazumov in da bosta ustanovili svete za trgovino in naložbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Delegaciji obeh držav sta na splošno dosegli pozitivne rezultate, vključno z nadaljnjim izvajanjem vseh soglasij, doseženih na prejšnjih posvetovanjih, ter se dogovorili o ustanovitvi trgovinskega sveta in investicijskega sveta,« je Wanga povzelo kitajsko zunanje ministrstvo.

Trump je danes sklenil dvodnevni obisk Kitajske, svojega prvega v drugem mandatu, potem ko je državo pred tem v vlogi predsednika obiskal že leta 2017. Po Trumpovih navedbah sta državi danes sklenili »nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, odličnih za obe državi«, prav tako je na obisk v ZDA povabil kitajskega kolega.

Ob robu današnjega srečanja s Xijem je Trump izrazil upanje, da bo kitajski voditelj ob morebitnem obisku v ZDA tako navdušen, kot je sam nad Kitajsko. V poznejši izjavi je navedel, da s Xijem nista govorila le o trgovini, temveč tudi o »mnogih drugih zadevah« in »razrešila veliko različnih problemov, ki jih drugi ne bi bili sposobni rešiti«.