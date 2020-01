Kitajski ribiči lovijo ameriške in japonske podvodne drone

Nagrade so zelo visoke

Kitajska nacionalna televizija je objavila prispevek o ujetih tujih podvodnih dronih in o nagradah ribičem, ki so jih ujeli. FOTO: Posnetek Zaslona/ Kitajska Nacionalna TV

Kitajska ribičem za vsak ujet podvodni dron izplača do 65.000 evrov nagrade.

Število podvodnih vohunskih dronov narašča

Ribiči niso samo navadni ribiči

Kitajska nacionalna televizija je pred kratkim objavila prispevek o tem, da je država nagradila ribiče, ki so v lanskem letu v svoje mreže ujeli »tuje vohunske naprave«. Nenavadna novica, ki pa se ponavlja že nekaj let in ob vzhodni kitajski obali postaja stalnica, poroča britanski BBC.Tokrat je šlo za enajst ribičev iz province Jiangsu, ki so v lanskem letu v svoje mreže ujeli in državi predali kar sedem podvodnih vohunskih dronov. V letu 2018 je bilo nagrajenih osemnajst ribičev, ki so s svojimi mrežami izvlekli devet naprav, nagrade pa je država nekaj ribičem podelila že tudi leto prej.Nagrade za ujetje takšne naprave so za kitajske razmere zelo visoke – ribiči lahko dobijo tudi do 65.000 evrov, kar je sedemnajstkratnik povprečnega letnega dohodka na Kitajskem.Strokovnjak za območje Kitajskedomneva, da vohunske naprave v kitajske vode pošilja ameriška mornarica, japonske obrambne sile in morda tudi Tajvan. Ni skrivnost, da je ameriška mornarica financirala razvoj podvodnih dronov, ki jih je poimenovala »podvodna vozila brez posadke« (unmanned undersea vehicles – UUV). Pri tem je razvojnikom priporočila, da morajo biti naprave sposobne opravljati nekaj različnih nalog, med drugim spremljati ali zasledovati morebitne nasprotnikove podmornice, iskati in uničevati podvodne bombe, postavljati opremo za nadzor in opazovanje ter nadzorovati podvodno infrastrukturo, kot so podvodni telekomunikacijski kabli in podobno.Manjše naprave, kakršne kitajski ribiči občasno ujamejo v svoje mreže, ameriška mornarica zaradi razmeroma nizke cene (nekaj deset tisoč dolarjev) obravnava kot naprave za enkratno uporabo. Po besedah Alexandra Neilla je takšnih naprav v svetovnih morjih verjetno že nekaj sto, njihovo število in pomen pa naraščata.H gneči podvodnih vohunskih dronov očitno prispeva tudi Kitajska sama, saj so večjo napravo te vrste, ki bi po mnenju strokovnjakov v svojem trupu lahko nosila več manjših podvodnih dronov in jih po potrebi izpuščala, Kitajci prikazali tudi na vojaški paradi ob 70-letnici nastanka Ljudske republike Kitajske.Sicer pa Neill domneva tudi, da uspešnost kitajskih ribičev pri lovu na vohunske mini podmornice ni naključna, ampak da je del kitajske ribiške flote posebno opremljen in prilagojen prav za lov na takšne naprave. Tudi nekateri ribiči menda niso samo navadni ribiči, ampak so obenem tudi pripadniki Kitajske morske milice, nekakšnih rezervnih obrambnih enot.