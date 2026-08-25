Kitajski roboti suvereno preskakujejo ameriške ovire

Ena od največjih atrakcij na pravkar končanih svetovnih robotskih igrah v Pekingu je bil humanoidni robot, ki je sto metrov pretekel hitreje od slovitega Usaina Bolta. V samo 9,39 sekunde. V tej tekmi je bilo veliko simbolike: s prav takšno vrtoglavo hitrostjo napreduje tudi kitajska robotska industrija.

Kitajski mediji opozarjajo na še en robotski rekord, v katerem je prav tako veliko simbolike. Robot Tien Kung je tekmoval v teku na štiristo metrov, pri čemer je eden od njegovih sotekmovalcev padel in obležal sredi steze, tako da se je spotaknil obenj. Vse je kazalo, da bo tudi Tien Kung končal na tleh, a je ta hitro znova našel ravnotežje, nadaljeval tek in dosegel cilj v 38,15 sekunde. S tem je porušil svetovni rekord južnoafriškega tekača Waideja van Niekerka, ki je 43,03 sekunde. Sporočilo te tekme je bilo: Kitajski nima smisla postavljati ovir pri razvoju robotov, umetne inteligence (UI) in mikročipov, ker bo, tako kot Tien Kung, v trenutku znova vzpostavila ravnotežje in se prebila do cilja kot nedvomna zmagovalka.