Kitajski tajkun in Xijev kritik obsojen na 18 let zapora

Policija pred sodiščem, kjer so sodili Renu. FOTO: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Klovn, ki je želel biti cesar

, kitajski nepremičninski tajkun in kritik predsednika državeje bil včeraj zaradi korupcije obsojen na 18 let zapora. Sodišče mu je dosodilo tudi denarno kazen v višini 4,2 milijona juanov (520.000 evrov).69-letni Ren, ki je bil do nedavnega tesno povezan s kitajsko komunistično elito, je izginil iz javnosti marca, kmalu po tem, ko je objavil esej, v katerem je kritiziral Xijev odziv na izbruh novega koronavirusa. Sodišče v Pekingu je Rena spoznalo za krivega poneverbe skoraj 50 milijonov juanov (6,3 milijona evrov) in prejemanja podkupnin v vrednosti 1,25 milijona juanov (150.000 evrov).Rena, ki je bil julija izključne iz komunistične partije, so obsodili tudi zaradi zlorabe položaja, ko je bil na čelu nepremičninske skupine Hua Yuan, s čimer je družbi v državni lasti povzročil za več kot 116 milijonov juanov (14,5 milijona evrov) izgube in več kot 53 milijon premoženjske škode. ​Kot so sporočili iz sodišča, je kitajski milijarder »prostovoljno in resnično priznal vse svoje zločine« in se na sodbo ne bo pritožil.Ren je sicer doslej večkrat kritiziral oblast, zaradi česar je dobil vzdevek »Rdeči Top«. V eseju, ki ga je objavil marca, je med drugim nasprotoval zatiranju svobode govora in tiska. Čeprav Xija ni omenil neposredno, pa je pisal o oblastiželjnem klovnu, ki želi biti cesar.Odkar je leta 2012 oblast prevzel Xi, je komunistična partija še bolj okrepila represijo nad civilno družbo, omejila je svobodo govora in zaprla več sto aktivistov in odvetnikov. Aktivisti za človekove pravice so kitajskemu predsedniku in komunistični partiji doslej večkrat očitali, da obtožbe o korupciji izkoriščajo za utišanje drugačnih mnenj.