Kitajski test za evropsko lekcijo iz pandemije

Države EU so na zasedanju v okviru kriznega mehanizma potrdile usklajen previdnosti pristop na letalskih povezavah s Kitajsko. Vsem potnikom bodo priporočili nošnjo maske in higienske ukrepe. Države članice močno spodbujajo, naj vpeljejo obvezne teste za letalske potnike največ 48 ur pred odhodom iz Kitajske. Pozivajo jih tudi k naključnemu testiranju potnikov ob prihodu, sekvenciranju vseh pozitivnih rezultatov in analizam odpadne vode na letališčih. V Pekingu očitajo EU, da uporablja nove ukrepe za politične namene, in žugajo z recipročnim odzivom.